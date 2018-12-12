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Чем опасна новогодняя елка

12.12.2018 15:45
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Чем опасна новогодняя елка

Врачи отметили, что некоторые люди могут страдать от так называемого синдрома новогодней или рождественской ёлки. В частности, об этом говорит аллерголог-иммунолог Кара Вада, которая представляет Университет штата Огайо, пишет replyua.net, ссылаясь на Clutch.

Так, специалист отметила, что упомянутое праздничное дерево способно спровоцировать аллергическую реакцию у людей, предрасположенных к ней. На организм человека могут негативно воздействовать сок, пыльца, а также плесень ели. О наличии упомянутого синдрома свидетельствуют кашель, насморк, воспаление глаз и головная боль. В случае появления такой реакции, врачи рекомендуют немедленно избавиться от аллергена. Ведь на первый взгляд безобидные симптомы могут перерасти в серьёзное заболевание. К примеру, попадание пыльцы ёлки в лёгкие может спровоцировать возникновение пневмонии.

Также специалисты делают акцент на возможности негативного воздействия ёлочного грибка на организм человека. Теплом, которое поступает от гирлянд, способно лишь усугубить его пагубное воздействие. Споры указанного грибка могут беспрепятственно оседать на бронхах, а также дыхательных путях человека, чревато множеством проблем со здоровьем.



Теги: Донбасс, здоровье, новый год, опасность, елка
 
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