Все рубрики раздела
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды
Ванночки с горчицей для ног лучше не использовать при лечении ОРВИ или ОРЗ. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев, пишет newsone.ua.
У украинцев существует распространенный миф, что при первых признаках заболевания, без отлагательств ноги необходимо опустить в горячую воду с горчичным порошком. Так делают и при температуре, и при кашле и насморке. Эта процедура не самая приятная, но взрослые мучаются сами и иногда мучают детей.
Специалисты утверждают, что ванночка с горчицей не принесет пользы, а может даже причинить вред. Хотя просто опустить ноги в горячую воду — можно. Это поможет снять отек слизистой верхних дыхательных путей.
«Это происходит за счет перераспределения крови, которая переходит с верхней части тела в нижнюю. Однако, такая процедура допускается только при отсутствии температуры. А горчицу лучше не добавлять, можно получить ожог кожи», — сообщает врач Евгения Менжулина.
Юрий Жигарев указал что, стимулируя иммунную систему можно быстрее справится с заболеванием. Например, многие любят баню со снегом, что тоже является стимуляцией.
В тоже время, если иммунитет ослаблен, то ванночки с горчицей могут способствовать дезадаптации организма, то есть в дальнейшем он не сможет приспосабливаться к внешним условиям.
«Стоит понимать, если молодой организм еще способен правильно воспринимать такие манипуляции, то в старшем возрасте — это переносится сложнее. Поэтому, как врач, я не рекомендую подобные методы», — отмечает он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, простуда, лечение
- Где сейчас Насиров и что будет дальше
- Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- Клімкін розповів про ще один слід Росії
- Мінські угоди не працюють: нардеп назвав альтернативу (відео)
- В "ЛНР" снова сорвали флаг недореспублики, "полиция" не может найти "неизвестных диверсантов" 21:45
- В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике21:30
- Боевики усиливают позиции под Горловкой: опубликовано видео21:15
- В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки19:58
- «Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»19:19
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился19:00
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены17:00
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- В "ЛНР" снова сорвали флаг недореспублики, "полиция" не может найти "неизвестных диверсантов" 21:45
- В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике21:30
- Боевики усиливают позиции под Горловкой: опубликовано видео21:15
- ''Украинцы ждали десятилетиями'': Порошенко озвучил 3 ''ударные'' резолюции США20:55
- Теперь платить двум компаниям: с Нового года изменятся платежки за электроэнергию20:38
- Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники20:18
- В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки19:58
- Серьезный сбой в работе «ПриватБанка»: невозможно снять наличные и провести расчет картой19:41
- «Уклонистов будут ловить». В ОРЛО перед Новым годом проведут «военные сборы»19:19
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе