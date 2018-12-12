Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды

12.12.2018 22:23

Ванночки с горчицей для ног лучше не использовать при лечении ОРВИ или ОРЗ. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев, пишет newsone.ua.

У украинцев существует распространенный миф, что при первых признаках заболевания, без отлагательств ноги необходимо опустить в горячую воду с горчичным порошком. Так делают и при температуре, и при кашле и насморке. Эта процедура не самая приятная, но взрослые мучаются сами и иногда мучают детей.

Специалисты утверждают, что ванночка с горчицей не принесет пользы, а может даже причинить вред. Хотя просто опустить ноги в горячую воду — можно. Это поможет снять отек слизистой верхних дыхательных путей.

«Это происходит за счет перераспределения крови, которая переходит с верхней части тела в нижнюю. Однако, такая процедура допускается только при отсутствии температуры. А горчицу лучше не добавлять, можно получить ожог кожи», — сообщает врач Евгения Менжулина.

Юрий Жигарев указал что, стимулируя иммунную систему можно быстрее справится с заболеванием. Например, многие любят баню со снегом, что тоже является стимуляцией.

В тоже время, если иммунитет ослаблен, то ванночки с горчицей могут способствовать дезадаптации организма, то есть в дальнейшем он не сможет приспосабливаться к внешним условиям.

«Стоит понимать, если молодой организм еще способен правильно воспринимать такие манипуляции, то в старшем возрасте — это переносится сложнее. Поэтому, как врач, я не рекомендую подобные методы», — отмечает он.

Источник: https://from-ua.com