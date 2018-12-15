Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года

15.12.2018 13:02

СМИ растиражировали информацию о платных услугах семейных врачей с 1 января 2019 года. EtCetera выяснял, как обстоят дела на самом деле.

ФАКТ. В Минздраве сообщили, что в некоторых медзаведениях распространяют информацию о том, что с 1 января 2019 года пациенты, которые не подписали декларацию с семейным врачом, вынуждены будут платить за прием. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла эту информацию

Ульяна СУПРУН, и.о. министра здравоохранения Украины: "Это либо плохая информированность руководства медзаведений об изменениях, либо одно из не очень успешных проявлений конкуренции за пациента".

КАК БУДЕТ? До июня 2019 года включительно все коммунальные медицинские заведения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплату по договору с Национальной службой здоровья, в том числе за тех пациентов, которые не подписали декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского заведения.

После этого пациентам, которые не выбрали своего семейного врача или находятся в отпуске или командировке, семейный врач сможет предоставить бесплатную медицинскую помощь в неотложном состоянии.

ЛИМИТ ПАЦИЕНТОВ ПОВЫСЯТ. Пока это предложение МОЗ «в стадии разработки» (проект постановления Кабинета Министров Украины уже прошел общественное обсуждение и готовится к рассмотрению на Кабмине). Но если постановление примут, то врачи первичного звена смогут набирать дополнительно еще половину от установленного лимита: семейный врач – дополнительных 900 пациентов, терапевт – 1000, а педиатр – 450 пациентов.

При этом в МОЗ подчеркивают, что решение остается за врачом. Взять большее количество пациентов – это его право, а не обязанность.

БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ. Со второй половины 2019 года за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. С этого момента без направления от семейного врача медицинские услуги в этих заведениях будут для пациентов платными.

По направлению от семейного врача можно будет получить около 50 бесплатных услуг: анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и прочее), услуги узкопрофильных специалистов. Их на 100% оплатит Национальная служба здоровья.