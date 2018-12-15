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СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена
Журналисты чешского издания «Deník N» опубликовали материал, в котором говорится о том, что в случае начала реальной войны с Россией армия Украины будет разгромлена за короткое время.
Как сообщает replyua.net, журналисты считают, что силы украинской армии по-прежнему очень скромные, а властям страны не стоит надеяться на помощь Запада, в том числе и Североатлантического альянса. Авторы статьи напомнили, что совсем недавно сразу несколько генералов НАТО говорили о том, что не будут отвечать на просьбу вмешаться в противостоянии с Россией. При самом оптимистичном раскладе, по прогнозам чешских журналистов, сил украинской армии хватит только на 2 недели войны.
Чешские журналисты также подмечают, что при реальном столкновении с угрозой, украинские военные поднимут панику и «убегут с поля боя», поскольку не хотят погибать из-за неосмысленной политики Петра Порошенко. Кроме того, в чешском издании подчеркнули, что якобы ради спасения собственных жизней граждане Украины мужского пола массово покидают страну.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, армия
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