СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена

15.12.2018 09:47

Журналисты чешского издания «Deník N» опубликовали материал, в котором говорится о том, что в случае начала реальной войны с Россией армия Украины будет разгромлена за короткое время.

Как сообщает replyua.net, журналисты считают, что силы украинской армии по-прежнему очень скромные, а властям страны не стоит надеяться на помощь Запада, в том числе и Североатлантического альянса. Авторы статьи напомнили, что совсем недавно сразу несколько генералов НАТО говорили о том, что не будут отвечать на просьбу вмешаться в противостоянии с Россией. При самом оптимистичном раскладе, по прогнозам чешских журналистов, сил украинской армии хватит только на 2 недели войны.

Чешские журналисты также подмечают, что при реальном столкновении с угрозой, украинские военные поднимут панику и «убегут с поля боя», поскольку не хотят погибать из-за неосмысленной политики Петра Порошенко. Кроме того, в чешском издании подчеркнули, что якобы ради спасения собственных жизней граждане Украины мужского пола массово покидают страну.