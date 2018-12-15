Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ

15.12.2018 20:32

Гучні заяви про те, що ворог "ось-ось нападе", лунають від самого початку війни на Донбасі і навіть "режими тиші" не стоять цьому на заваді. Особливо грішать такими заявами терористи "Л-ДНР", і трохи рідше до них вдається офіційна Москва. Але останнім часом вони просто перевищують усілякі допустимі межі.

З останнього можна згадати заяву ватажка бандформування "ДНР" Дениса Пушиліна, який лякав наступом українських Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку 14 грудня. Однак, 14 грудня вже минає, а ніякого наступу сил ООС не спостерігається.

Попри це, того ж дня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова офіційно заявила, що Київ веде підготовку стрімкого наступу на Донбасі.

"Згідно з наявною інформацією, в найближчі дні Київ має намір влаштувати збройну провокацію на лінії зіткнення з тим, щоб, скориставшись введеним в тому числі в Донецькій і Луганській областях режимом воєнного стану, організувати стрімкий наступ на маріупольському напрямку з метою захоплення території Приазов'я і виходу на кордон з Росією", – заявила Захарова на спеціально зібраному для цього брифінгу.

Також можна згадати, як на початку грудня бойовики "розкачували" тему наступу ЗСУ на Горлівку та Маріуполь. Тоді з подачі "російських фахівців" в штабах обох корпусів окупаційних військ на Донбасі на повному серйозі обговорювали "два плани наступу ЗСУ". За версією росіян, існували британський і американський "плани".

"За "британським", після якоїсь провокації, влаштованої самими ООС в районі Горлівки, підрозділи і частини ЗСУ для "забезпечення безпеки мирних жителів" переходять до активних наступальних дій з метою оточення та ізоляції Горлівки.

За "американським планом", масштабний "наступ ЗСУ" мав здійснюватися в районі Маріуполя.

Все це супроводжувалось відвертими фейками про те, що Одеса стає "базою британського флоту", Польща передає ЗСУ величезну кількість артилерійських і мінометних боєприпасів, в районі Щастя і Станиці Луганської воюють "польські найманці в британській формі", а в район Горлівки перекидається німецький (за іншою версією – канадський) спецназ, "орієнтованого на знищення мирного населення".

Очевидно, таким чином російське командування намагається "тримати в тонусі" окупаційні формування на важливих напрямках.

Також побутує думка, що подібною брехнею бойовики активно готують ґрунт для виправдання реального наступу російських військових з території "Л-ДНР" під приводом "удару у відповідь". Адже "під шумок" цих заяв відбувається мобілізація людських ресурсів, стягування військової техніки і посилення позицій в районі згаданих населених пунктів.

Зокрема, в Луганській обласній ВЦА порахували, що Росія вже перекинула на кордон двадцять шість батальйонних тактичних груп ЗС РФ, і батальйони з важкою технікою продовжують надходити. Все це робиться під виглядом підготовки до проведення 20-25 грудня масштабних командно-штабних навчань.

Всього Росія зібрала проти України близько 90 тисяч військовослужбовців і найманців, 850 танків, понад 1600 одиниць бойових броньованих машин, 1500 одиниць ствольної і реактивної артилерії, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів і понад 200 одиниць літаків і вертольотів.

Крім цього, за останніми даними, Росія розгорнула поблизу кордону з Україною ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки.

Україна змушена реагувати на такі дії ворога. Зокрема, глава РНБО Олександр Турчинов вчора повідомив, що протягом чотирьох днів в Україні триває наймасштабніша перевірка готовності діяти, жити, працювати і перемагати в умовах повномасштабного військового вторгнення ворога.

"Це достатньо багаточисельні і серйозні навчання, в яких узяли участь близько 1200 чоловік особового складу, було задіяно понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Навчання продемонстрували високий рівень підготовки наших гвардійців, прикордонників, ДСНС, працівників Нацполіції", – заявив Турчинов.

За словами Турчинова, в навчаннях, які проводяться по всій країні, в першу чергу задіяні ЗСУ, але водночас відбувається масштабна перевірка системи цивільної оборони, готовності 25 бригад територіальної оборони, які розташовані в кожному регіоні, плюс беруть участь прикордонники, які разом з Нацгвардією відпрацьовують протидію вторгненню на територію України перших груп ворога.

Крім цього, за останніми даними, під час воєнного стану Україна вже отримала від НАТО обладнання, яке значно покращить спроможності системи управління та зв'язку ЗСУ. Крім цього, за останні два тижні до війська прийшло понад 100 одиниць техніки, а до кінця воєнного стану планується отримати більше 200 одиниць техніки.

До речі, можна не сумніватись, що цю інформацію бойовики і їх російські куратори також використають для того, щоб "розігнати" дезінформацію про підготовку України до наступу.

Як би там не було, а така "гра м'язами" по обидва боки лінії розмежування перетворює Донбас на порохову діжку, яка в будь-який момент може вибухнути. Не варто забувати, що майже всі великі війни починались з маленьких провокацій.

Источник Depo.Війна