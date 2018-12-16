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Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти
16 грудня вшановується пам'ять Івана Мовчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.
Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонійскої церкви. Зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він вирішує залишити свій пост і їде в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті дев'ять років, харчуючись одними травами. Відомо, що все-таки ігумен Сава умовив Івана повернутися в обитель, і там преподобний провів 66 років. Отримавши від Бога цілительський дар, Іван день і ніч допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.
Це день, головною є приказка "Мовчання - золото", оскільки відзначається день Івана Мовчальника. Вірили в прикмети про те, що той, хто буде небагатослівним у цей день, обов'язково зустріне свою удачу в найближчим часом.
16 грудня намагалися не тільки менше говорити, але й менше писати. Словом в цей день не зловживали. Вважали, що мовчання протягом всього дня дозволить отримати удачу на майбутній рік. Також могли вранці постояти перед іконою Івана Мовчальника, молячись не вголос. Вірили, що мовчання позбавить людину від негараздів і поневірянь. Також попереджали, що нечиста сила в цей день вкрасти голос може, і саме тому варто мовчати.
Треба було якомога менше базікати, розповідати про себе, щоб уникнути дурниць і чуток, і в жодному разі не давати обіцянок. Говорили: "Іван мовчить, добра чутка справу ростить". Люди побоювалися "виносити сміття з хати". Вважалося, що той, хто виконає цей заповіт, буде весь рік красномовний і силою слова зможе вирішувати конфлікти.
Прикмети 16 грудня:
Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини.
Кішка в грубку - холоднеча на двір; кішка клубком - на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку.
Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління.
А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.
Источник Depo
Теги: Донбасс, память, православная церковь, молитва, разговор, рассказ
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