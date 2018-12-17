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7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток
Денег много не бывает, поэтому мы стараемся привлечь их в свою жизнь всеми возможными способами. Есть много ритуалов и поверий, связанных с получением материального достатка. Вот решила поделиться с вами 7 секретами, которые принесут в вашу жизнь большое состояние. Попробуйте выполнять эти ритуалы в течение недели, результат не заставит себя долго ждать.
Понедельник
Если понедельник выпал на 13-е число, то в 13 часов 13 минут, сидя за столом, отсчитайте 13 монет. Затем пересчитайте их 13 раз и в течение одного часа потратьте.
Вторник
Если найдете старую почерневшую или поцарапанную монету, то спрячьте ее в кошелек. Чем крупнее будут купюры возле этой монеты, тем большая прибыль вас ждет.
Среда
Разменяйте 5 рублей мелкими монетами и раздайте нищим мужчинам, это избавит вас от личных неудач и финансовых неприятностей.
Четверг
Перед тем как в четверг выйти из дома, зажмите между ладонями сложенную купюру и поднесите ее к «третьему глазу» — точке между бровями. Попросите у денег помощи и защиты.
Пятница
Напишите на тоненькой полосе бумаги слова: «В огороде – крот, кошелек — мой огород, мне беда не страшна. Ты не по мне, я от тебя. Чур!», бумажку зашейте в подкладке одежды или спрячьте в кошелек.
Суббота
Положите в мешочек горошину и копейку. Спрячьте мешочек на кухне в место, где его никто не увидит. Когда домовой найдет монету и горошину, ваш дом наполнится денежками.
Воскресенье
Возьмите блюдце и насыпьте в него соль, во время чего проговаривайте: «Пока соль солена, мне печаль и всяка чернь не страшна, уйди, нищета. Отныне и навсегда!». Положите кошелек сверху на соль, а утром спрячьте его в сумку.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на womanhappiness.ru
Теги: Донбасс, деньги, советы, достаток, ритуал
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