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Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Кольца, которые мы носим на пальцах, могут по-разному воздействовать на нас.
Специалисты медицинского центра при Канзасском университете опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации данные о том, что воздействие на активные точки тела может оказывать влияние на здоровье людей. При этом, отмечают эксперты, от 40 до 80 таких точек расположены на пальцах рук.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Судя по тем данным, которые представили эксперты в своей публикации, традиция ношения обручальных колец на безымянном пальце – не случайна.
«Стимуляция активных точек на безымянном пальце влияет на сексуальное здоровье. Таким образом, ношение кольца может поддерживать либидо на протяжении всей жизни. Но носить кольцо, которое явно стало мало, не стоит: в этом случае оно способно навредит половой функции, а также усугубить гипертонию и атеросклероз», - приводится мнение специалистов в журнале.
Влияют на здоровье по мнению исследователей и кольца на других пальцах. Так, ношение кольца на среднем пальце воздействует на активные точки, связанные с сердечно-сосудистой системой и эндокринными железами. Кольцо на мизинце влияет на точки, отвечающие за работу желудка и кишечника.
Эксперты отмечают важность таких аспектов, как обхват пальца кольцом и длительность воздействия – не стоит носить тесных, сдавливающих пальцы, колец и тем более слишком долго. По их словам, на ночь кольца нужно снимать со всех пальцев.
«Постоянное ношение кольца на мизинце увеличивает вероятность заболевания 12-перстной кишки, а круглосуточное ношение обручального кольца -гинекологических проблем. Носить сразу несколько разных колец на одном пальце следует не дольше 5 часов: площадь воздействия на активные точки при этом оказывается большой, и это может способствовать нарушениям в организме, вплоть до возникновение астматических приступов и нарушений сердечного ритма», - предостерегли специалисты.
Теги: Донбасс, здоровье, кольцо, пальцы, медицина
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