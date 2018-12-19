Все рубрики раздела
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года
Декабрь – самый любимый месяц , когда все живут в ожидании чуда, волшебства и, конечно, перемен.
До 31 декабря осталось всего ничего. А еще так много нужно успеть!
Мы составили для вас, небольшой список экспресс-дел, которые нужно успеть до Нового года:
1. Составьте список подарков,для своих родных.
2. Избавьтесь немедленно от вещей, к которым не притрагивались год.
3.Позаботьтесь о своем здоровье, запишитесь на первую январскую спортивную тренировку.
4. Подумайте, а что вы подарите на новый год себе. Вы заслужили же, да?
5. Спросите себя, какое главное НГ-обещание осталось невыполненным выполните его минимум на 1% .
6. Напишите названия двух книг, которые прочтете за время зимних каникул.
7. Скажите трем близким людям, что вы их любите и они наполняли этот год радостью.
8. Сделайте доброе дело, порадуйте незнакомого человека.
9. Найдите самый позитивный астрологический прогноз для вашего знака на 2019-ый. Поверьте в него.
10. Составьте сообщение для поздравительной рассылки друзьям.
Теги: Донбасс, советы, приметы, декабрь, чудеса, Новый год
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день
- Не игнорируйте эти 6 вещей! Как удача стучится в ваши двери
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить
- Как вымести из дома негатив и болезни
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
- В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь08:00
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР" 07:05
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление 23:38
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему11:04
- Перенос Рождества в Украине: митрополит Епифаний внес объяснения 10:45
- Названы самые популярные песни года по версии Shazam10:30
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом09:45
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%09:17
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО