Все рубрики раздела
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи
Эти продукты избавят от прыщей на лице.
Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион.
В частности, в нем должны присутствовать следующие продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.
Темный шоколад
Черный шоколад также богат цинком, который очень нужен проблемной коже. Кроме того, шоколад работает, как природный антидепрессант. А хорошее настроение – обязательное условие в лечении всего, чего угодно. В том числе, и прыщей.
Брокколи
Брокколи – обязательный продукт в рационе девушки, которая хочет иметь красивую, чистую и упругую кожу. Этот овощ богат витаминами А, В и К, которые в комплексе нужны для полноценного ухода за проблемной кожей.
Инжир
В инжире можно найти огромное количество магния, который необходим для того, чтобы избавиться от прыщей. Помимо того, инжир – это вкусно и полезно. Он с легкостью может заменить десерт.
Коричневый рис
Коричневый рис работает, как абсорбент и источник клетчатки. Его роль в уходе за проблемной кожей сложно переоценить, так как он уменьшает воспалительные процессы.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, диета, прыщ
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»19:00
- Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата16:45
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина15:16
- Донбасс – это Украина: патриоты провели на оккупированных территориях дерзкую акцию14:48
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»19:00
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Мужчина родил ребенка17:46
- Ученые предупредили о новой глобальной катастрофе17:00
- Большой обмен заложниками с ОРДЛО: названа дата16:45
- Сегодня Евросоюз официально продлит санкции против России16:15
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- МВФ перечислил первый транш по новой программе: Украина установила рекорд за последние 5 лет 15:47
- ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка15:35
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию