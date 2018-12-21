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Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься

21.12.2018 08:47
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Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься

В конце декабря и начале января в Украине и мире ожидаются магнитные бури, которые могут слегка подпортить праздники. Прогноз магнитных бурь и как себя обезопасить от них - рассказываем в нашем материале.

С 28 по 31 декабря ожидается средняя магнитная буря, пик которой попадает на 29 декабря (4 балла). Предварительно, она не сильно повлияет на здоровье, но эмоциональное перевозбуждение или истощение гарантируется.

Кроме того, следующая магнитная буря ожидается с 3 по 7 января, с пиком (4 балла) 4 января.

Далее почти до конца месяца не предвидеться особо мощных магнитных возмущений.

Напомним, магнитные бури - это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными бурями. У людей, которые страдают проблемами с сердечно-сосудистой системой, отмечается ухудшение здоровья, которое совпадает с магнитными бурями, однако врачи преимущественно настаивают, что магнитные бури не влияют на самочувствие.

Однако, остальные врачи дают несколько советов, которые существенного поддержат здоровье и не только на период бурь.

Что можно и нельзя делать во время магнитных бурь:

контролировать свое состояние, особенно, если страдаете от хронических заболеваний;

избегать стрессовых ситуаций и не реагировать резко на любые события;

желательно не планировать суперважных поездок или мероприятий;

удержаться от ссор и конфликтов;

не принимать энергетики, алкоголь, никотин

достаточно высыпаться

При этом врачи призывают слишком впечатлительных людей не заострять внимание на самочувствии, и не принимать лекарства без назначения врача - чаще всего реакция на магнитные бури - психосоматическая.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, магнитная буря, январь
 
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