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Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками
Период праздников — это палка о двух концах. С одной стороны, он может быть веселым и захватывающим. С другой, он может вас изнурить, и вы почувствуете, что вам нужен долгий отпуск, чтобы оправиться от «веселья» и празднеств.
Но есть способ насладиться праздниками и проснуться счастливыми 1 января. Вы можете начать новый год, чувствуя удовлетворение и восстановив силы, и для этого нужно придерживаться практики, которая повышает устойчивость к стрессу. Да, это значит, что нужно избегать занятий, которые ее истощают.
Вот главные 8 ошибок, которые, на мой взгляд, люди совершают снова и снова, когда сталкиваются с праздничным стрессом.
1) Алкоголь перед сном
Многие люди выпивают бокал вина (или два), чтобы расслабиться после напряженного дня. Конечно, так бывает проще заснуть, но на самом деле алкоголь сокращает время быстрого сна. Эффект также зависит от количества. Чем больше вы пьете и чем ближе время идти в постель, тем сильнее алкоголь нарушит ваши нормальные схемы сна.
Старайтесь не пить незадолго до сна, а если все-таки выпили, ограничивайтесь одним бокалом в день.
2) Слишком много кофеина
Кофеин — стимулятор мозга, и у разных людей он выводится с разной скоростью. Кофеин разрушается в печени специфическим ферментом под названием p450 1A2 (CYP1A2), и у одних людей он работает более эффективно, чем у других.
У некоторых людей, включая меня, медленный метаболизм, у других — быстрый. У первых кофеин сохраняется в мозге и теле дольше, поэтому две чашки кофе, выпитые утром, могут повлиять на глубокую фазу сна ночью.
Использование кофеина для борьбы с недосыпом может также заставить вас почувствовать себя «на грани», раздражительными и тревожными. Поэтому подумайте об этом, прежде чем налить себе третью чашку кофе за день.
3) Слишком напряженный график
Время праздников означает больше встреч и вечеринок, и вы не хотите пропустить ни одной. Но если вы берете на себя слишком много, последствия будут неприятными. Если времени для отдыха недостаточно, вы чувствуете себя подавленными. Исследования показывают, что это чувство может привести к снижению настроения и удовлетворенности жизнью.
Перед тем, как запланировать слишком много, посмотрите, оставили ли вы в своем календаре достаточно времени, чтобы отдохнуть и расслабиться.
4) Слишком много углеводов
В праздники всегда полно вкусной еды. К сожалению, чем больше сахара и насыщенного жира вы едите, тем больше вам их хочется, и все это может привести к потере энергии, повышению гормона стресса — кортизола — и инсулина.
5) Слишком много чужих проблем
Период праздников наполнен весельем, но внезапно у всех окружающих появляются срочные просьбы, которые вам нужно выполнить как можно скорее. Но во время праздников — когда уровень стресса высок, — очень важно устанавливать границы и быть честными с другими о том, что вы реально можете сделать.
В конце концов, когда вы говорите «да», нужно же получать удовольствие от помощи людям, а не чувствовать себя выгоревшими и измотанными. Это означает, что нужно говорить «нет» и разочаровывать некоторых людей. Но в конечном итоге вы оказываете им услугу, не говоря «да», если не можете выложиться на 100%.
6) Надежда выспаться в выходные
Некоторые думают, что вполне нормально плохо спать всю неделю, если вы «догоните» на выходных. Но этого недостаточно, чтобы восполнить недостаток сна. На самом деле значительные сдвиги во времени засыпания и пробуждения могут привести к большому количеству проблем.
Плохой сон может изменить реакцию вашего мозга на окружающее, заставляя видеть мир более негативным и угрожающим. Это также плохо сказывается на способности игнорировать отвлекающие факторы и сосредоточиться.
7) Отказ от тренировок
Физические упражнения — отличный способ борьбы со стрессом. Они помогают не только легче засыпать, но и легче справляться с праздничными поблажками. Чтобы воспользоваться преимуществами, нужно относиться к тренировкам так, будто это ваше самое важное совещание. Так что найдите три (или более) пустые строчки в календаре и запланируйте тренировку. Выбирайте те упражнения, которые вам нравятся и с которыми вы можете справиться.
8) Социальные сети
Социальные медиа — это легкий способ отвлечься в период стресса, который дает мгновенную отдачу от публикации поста или просмотра картинок в Instagram. Но такой механизм преодоления может привести к депрессии или ухудшению психического здоровья. Исследования показывают, что у людей, которые слишком часто просматривают Facebook на смартфонах, более низкие объемы мозга в прилежащем ядре, мозговом центре удовольствия.
Праздничный период может стать временем стресса, но очень важно обращать внимание на свои механизмы преодоления. Сделайте себе одолжение и избегайте этих занятий — ваш разум будет благодарен в Новом году.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на ideanomics.ru
Теги: Донбасс, здоровье, праздник, советы, Новый год
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