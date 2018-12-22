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Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина
Про успешный курс Украины в будущее, революционных украинцев и критическую ситуацию в России, рассказали доктор астропсихологии Елена Осипенко и магистр астропсихологии Юрий Буянов, пишет politeka.
На данном этапе Украина находится в состоянии развития в лучшую сторону. Сейчас происходят благоприятные политические события, которые делают нашу страну все прочнее и надежнее.
Если говорить про выборы, то астрологи обычно смотрят на карты после проведения выборов. Однако сейчас видно кандидатов, которые занимают очень сильные позиции – это Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.
И если на пост президента будет баллотироваться Святослав Вакарчук, то у него сильная энергетика для того, чтоб взять управление страной в свои руки. Он, как и Украина, родился под знаком Тельца.
А если рассматривать Владимира Зеленского как главнокомандующего, то он ответственный организатор, у него пылкий ум, прогрессивное развитие. К тому же в истории президентства есть комики у власти.
К 2025 году Украина покажет всему миру свой потенциал. А вот в России в 2022 году будет критическая ситуация.
Когда я посмотрела прогноз Путина, то на 2022 год человеку идет воздаяние за его дела.
Трамп – это тот человек, который очень умный и достаточно хитрый, и он будет у власти до конца своего правления.
У Меркель достаточно сложный год. Ей его надо пережить, а дальше будет легче.
А у Макрона первая половина года будет достаточно сложная, а вот вторая половина года проходит по его Солнцу. Потому что Юпитер – планета счастья и расширения, которая поможет ему пройти к эволюции и расширить свои возможности.
Если с 2014 по 2016 год показатели для Украины были отрицательными, то дальше все больше прогрессивных аспектов. Они вносят элементы новаторства: это новые законы, новые проекты в государстве. В Украине идет развитие, а оно всегда идет с некоторыми трудностями.
Нельзя назвать это зоной комфорта, но это будут очень нужные года, в которые будут приняты важные законы, влияющие в последствие на рост и развитие в будущем.
Теги: Донбасс, президент, Путин, Вакарчук, астролог
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