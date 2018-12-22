Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи

22.12.2018 22:06

Свечи — прекрасный способ привнести в свой дом чуть больше тепла, уюта и света, особенно в преддверии новогодних праздников. Вероятно, вы даже не задумываетесь о том, правильно ли зажигаете и обращаетесь со свечой, пишет from-ua.

Оказалось, что большинство из нас делают это неправильно! Чтобы использовать свечу по максимуму и избежать досадных последствий, вроде чистки подсвечника от копоти, достаточно придерживаться простых советов.

Во-первых, обрезайте фитиль. Делать это следует каждый раз, используя обычные ножницы, кусачки для ногтей или специальные триммеры. Такая «стрижка» обеспечит яркое пламя и продолжительное горение. Кроме того, фитиль не будет принимать странную грибообразную форму, которая притупляет огонь.

По словам производителя свечей и соосновательницы бренда Régime des Fleurs Алии Раза, длина фитиля должна быть примерно 8 мм.

Во-вторых, не гасите свечу, пока верхний слой воска полностью не расплавится. На это может уйти несколько часов, но в противном случае на свече образуется лунка или кратер. Фитиль будет опускаться всё ниже, пока по центру не образуется тоннель. В конечном итоге лунка станет настолько глубокой, что вам попросту не удастся зажечь свечу снова.

Однако это не единственные ошибки, которые мы совершаем, зажигая свечи!

Когда вы зажигаете свечу, особенно в первый раз, нужно оставить её гореть как минимум два часа в зависимости от размера. Это поможет поверхности сгорать равномерно, чтобы исключить образования так называемых «провалов», — советует Алия.

Кроме того, Раза советует не задувать свечи, а накрывать какими-нибудь крышечками. Это поможет избежать неприятного запаха.