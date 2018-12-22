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Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед
С давних времен День зимнего солнцестояния считался магическим, полным мистики и волшебства. Наши предки верили, что специальными ритуалами можно привлечь в свою жизнь удачу, деньги и благополучие. Также в этот день есть масса запретов, нарушение которых может повлечь за собой самые печальные и долгосрочные последствия. К примеру, нельзя ссорится или давать деньги в долг. “Вести” собрали советы, которые помогут привлечь благополучие на год вперед.
Магия солнца
Этот день по праву считается волшебным. Поэтому не забудьте загадать желание. Произнесите его шепотом, глядя в небо и обращаясь к Солнцу. Такое желание непременно сбудется.
Также этот день хорош для того, чтобы выбросить из дома хлам и устроить генеральную уборку. Это поможет и духовному очищению. Также День зимнего солнцестояния отлично подходит для медитации. Хлам можно выбросить и из головы.
Что нужно сделать в этот день
Соберите долги, которые вы успели раздать раньше.
Устройте праздничный ужин - это задобрит древних духов дня. Они принесут вам удачу в будущем году.
Начинайте смело все, что запланировали. Не обязательно вплотную приступить к проекту. Хотите сменить работу - начните отправлять резюме. Хотите дом - отложите на его покупку первую сумму денег.
Этот день хорош для гаданий. Выбрать вариант ворожения можно на свой вкус.
Запреты Дня зимнего солнцестояния
Не стоит проводить этот день в компании малознакомых людей. Также остерегайтесь толпы. Иначе ведь будущий год может превратиться в год одиночества.
Не стоит в этот день одалживать деньги, а вот со старыми долгами лучше рассчитаться до конца этого праздника.
Также плохой приметой считается оставлять дела незаконченными до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.
Ссориться с близкими и друзьями в этот день просто противопоказано. Обычный бытовой конфликт может получить продолжение, и обиды могут затянуться на 12 лет.
Нельзя в этот день оставлять незаконченными дела. Потом на то, чтобы завершить задуманное придется положить немало усилий.
Теги: Донбасс, зима, приметы, солнцестояние
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