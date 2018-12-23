Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м

23.12.2018 20:59

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал о том, что в 2019 году сокрушительный успех, громкие победы и большое везение ожидают только 3 знака Зодиака, пишет from-ua.

Глоба рассказал, что больше всего в следующем году будет вести представителям знака Овен, передает replyua.net. Астролог рассказал, что Овна ждут неожиданности и перемены.

Личная жизнь и карьера будут очень радовать, однако в то же время Овнам следует быть осторожными и не ввязываться в конфликты. Возможно, в следующем году представителей этого знака ждёт судьбоносная встреча. Кроме того, наступает время для того, чтобы полностью изменить образ жизни и попробовать что-то новое. На втором месте среди самых счастливых знаков в 2019 году находятся Тельцы. Новый год также принесет им перемены. Не исключено, что Тельцам придётся хвататься за разные дела и решать проблемы других людей, но это будет для них ошибкой. Нужно сделать акцент на себе, выполнять дела с расстановкой и постепенно. Год сулит большую энергию для реализации целей и задач. Можно заняться чем-то новым: записаться на курсы, изучать языки. В целом, год будет успешным.

На третьем месте в рейтинге самых счастливых знаков зодиака в 2019 году находятся Рыбы. Глоба рассказал, что Рыбам удастся сделать многое, если они не сойдут с намеченного плана. У представителей этого знака есть шансы заработать много денег. В летние месяцы Рыб увлечет творческая деятельность, в которой они смогут себя полностью реализовать.