Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні

23.12.2018 17:33

У церкві 23 грудня вшановується пам'ять Міни Красномовного, котрий постраждав за віру в Христа на початку IV століття разом з іншими християнами Евграфом і Ермогеном. Відомо, що Міна був посланий з Афін в Олександрію імператором Максиміліаном. Йому було наказано придушити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, а почав проповідувати віру в Христа. Тоді Міну схопили і піддали суду, а потім - мукам. Імператор власноручно вбив Міну, а іншим мученикам Ермогену і Евграфу велів відрубати голови.

Міна прославився своїм цілительским талантом і особливо часто допомагав людям, котрі страждали недугами. Міна також вшановується як помічник в боротьбі з хворобами очей. Крім того, подейкували, що Міна прибирає з очей пелену, яка заважає відрізняти добро від зла і правду від брехні. Людина з пеленою на очах не може вести праведний спосіб життя, а Міна як раз і допомагав прозріти, не піддатися спокусам.

В іншому день 23 грудня був зовсім звичайним. Дівчата вранці сідали ткати або прясти, оскільки від снігу світла було більше, і робота кипіла.

Народні прикмети на 23 грудня

Ясний день віщує швидкий прихід морозів

Якщо людина народилася 23 грудня, то її талісманом вважається малахіт і нефрит

Снігу навалило до самої огорожі - буде погане і неврожайні літо, і навпаки

Зірки мерехтять 23 грудня - буде холоднеча

Яскраві і блискучі зірки обіцяють морозну погоду

Зірки 23 грудня дрібними здаються - чекай снігопаду

Яскраво сяє Велика Ведмедиця - буде заметіль

Сухий сніг 23 грудня розноситься вітром - буде посушливе літо

Ясна і безхмарна погода - скоро похолодає

Пиво в діжці піниться - чекай сніжну погоду.

Білі хмари - прикмета до того, що скоро буде похолодання

Сороки 23 грудня літають поруч з хатами або лізе під стріху - чекай хуртовини.

Источник Depo.