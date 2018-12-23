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Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ
В последнее время в Украине некоторым переселенцам отказывали в выдачи справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а в связи с этим не принимали заявления на адресную помощь и восстановление пенсии. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS», пишут Донецкие новости.
«Друзья, в последнее время вы к нам обращались и говорили о проблемах в работе базы ВПЛ – некоторым отказывали в выдачи справки переселенца, а в связи с этим не принимали заявления на адресную помощь и восстановление пенсии. Проблема была связана с обновлением самой базы (программного обеспечения) и нюансами доступа к ней сотрудников органов соцзащиты», – говорится в сообщении.
Как рассказали в организации, по информации, полученной от Министерства социальной политики Украины, по состоянию на сегодня эти проблемы устранены.
В связи с чем общественники рекомендуют тем, кто столкнулся с этой проблемой, обратиться повторно в орган социальной защиты населения за оформлением справки ВПЛ.
Если в вашем собесе проблема до сих пор существует, то общественники рекомендуют сообщать на «горячую» правительственную линию 15-45.
Теги: Донбасс, отказ, переселенцы, справка, ВПЛ
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