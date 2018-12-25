Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года

25.12.2018 09:52

Последняя неделя 2018 года подготовила для вас множество позитивных перемен, и большинство из них произойдет в личной сфере жизни. В это время звезды станут благосклоннее, поэтому вы сможете использовать их энергетику для решения личных проблем. С 24 по 30 декабря некоторым Знакам Зодиака удастся улучшить отношения со своим партнером и найти любовь, пишет from-ua.

Овен

Пока планета-антагонист Венера пребывает в ослабленной позиции, представители Знака Овен смогут уладить конфликты с любимым человеком и найти свою любовь. По причине того, что в течение недели Овны лишатся поддержки планет, не стоит заводить новые знакомства в сомнительных местах и социальных сетях. В противном случае попытки обрести любовь могут обернуться неприятностями.

Телец

24 декабря — самый удачный день на предстоящей неделе. В этот период Тельцы могут смело заводить новые знакомства или общаться с партнером на сокровенные темы. Однако же с 25 декабря их покровитель Луна лишится своих сил. С этого дня Тельцам не стоит назначать свидания и выяснять отношения с любимым человеком. Любая ссора может повлечь за собой серьезные последствия и даже привести к расставанию.

Близнецы

Меркурий будет ослаблен в течение всей недели, и из-за этого у Близнецов могут возникнуть конфликты с любимым человеком на почве денег. Чтобы избежать серьезных ссор, в этот период не стоит заниматься решением финансовых вопросов и лучше вовсе не затрагивать эту тему вместе с партнером. Одиноких Близнецов ожидает приятное знакомство, однако отношения вряд ли перейдут на более серьезный уровень. В этот период необходимо обращать внимание на знаки судьбы: вероятно, именно с их помощью Близнецы смогут узнать о предстоящих переменах в личной жизни.

Рак

На предстоящей неделе Раков не будут сильно волновать личные проблемы. Из-за ослабленного влияния Луны представители этого созвездия могут слишком сильно погрузиться в свои мысли, что, в свою очередь, может вызвать подозрения у партнера. Есть шанс, что в начале недели одинокие Раки смогут познакомиться с человеком, который будет соответствовать их идеалам. Однако не стоит строить иллюзий, так как, скорее всего, роман завершится слишком быстро.

Лев

На этой неделе Львам потребуется много энергии, чтобы решить личные проблемы. Ждать помощи от планет-покровителей не придется, поэтому необходимо положиться только на свои силы. Необходимо вывести партнера на откровенный разговор, чтобы уладить недопонимания и прийти к общему решению накопившихся проблем. Энергетика Венеры пока не на высоте, поэтому одиноким Львам стоит проявить уверенность и назначить свидание понравившемуся человеку.

Дева

Из-за ослабленного влияния Меркурия Девы могут быть слишком погружены в финансовые и рабочие проблемы. Это грозит вызвать недовольство у партнера и стать причиной конфликтов. Одиноких представителей этого созвездия ожидают новые знакомства, однако найти постоянного спутника жизни пока не удастся.

Весы

На этой неделе у Весов могут возникнуть сомнения и даже мысли о разрыве текущих отношений. Порой представителям этого созвездия может казаться, что никакие усилия не помогут спасти любовный союз. Но если внести разнообразие в совместную жизнь, то появится положительная динамика. В этот период необходимо вновь напомнить партнеру о своих чувствах, устроить романтическое свидание или признаться в любви. А вот одиноким Весам можно отложить любовные поиски, так как вероятность положительного результата очень мала.

Скорпион

В этот период партнеру может понадобиться поддержка Скорпионов, поэтому представителям этого созвездия стоит уделить больше времени своей второй половинке. Необходимо оказывать знаки внимания любимому человеку, и тогда в будущем он ответит Скорпионам взаимностью. На этой неделе у одиноких Скорпионов может появиться тайный поклонник, однако узнать о его чувствах предстоит еще не скоро. Вероятно, этот человек уже находится рядом, просто пока что ему сложно поделиться своими намерениями, однако уже скоро станет сложно скрывать влюбленность.

Стрелец

Неделя станет удачной для одиноких Стрельцов, так как им удастся завести знакомство с дальнейшим продолжением. Новый роман позволит им абстрагироваться от рабочих и домашних дел и поможет полностью погрузиться в романтическую атмосферу. Влюбленным и семейным Стрельцам следует завести разговор о совместном будущем, чтобы узнать о намерениях партнера. Если пара не создана друг для друга, накануне Нового года отношения могут завершиться.

Козерог

В конце уходящего года Козероги могут погрузиться в воспоминания о прошлых отношениях. Вероятно, они возникнут из-за случайной встречи с бывшим партнером, после чего им захочется восстановить любовный союз и начать все заново. Одиноким Козерогам стоить дать второй шанс бывшем спутнику жизни. А вот тем, кто сейчас состоит в отношениях, лучше хорошо подумать, прежде чем принимать поспешные решения.

Водолей

Благодаря поддержке Сатурна, на этой неделе Водолеи смогут завести знакомство с противоположным полом, используя личное обаяние и положительные качества. Однако во время общения не нужно быть слишком навязчивыми, иначе потенциальный партнер вряд ли пожелает продолжить встречу. Семейным Водолеям необходимо погрузиться в атмосферу домашнего уюта и провести время с любимым человеком. Вместо посещения общественных мест можно устроить свидание дома и преподнести второй половинке неожиданный презент.

Рыбы

Грядущая неделя станет удачной для новых начинаний и поиска любви. В это время необходимо проводить дни с противоположенным полом, но не стоит переступать границы дозволенного. Несмотря на то что новые знакомые Рыб могут быть очень обаятельными, не стоит сразу же доверять им, так как первое впечатление бывает обманчивым. Из-за негативного влияния Луны у семейных Рыб могут возникнуть конфликты с партнером. Не стоит идти на уступки, если в его словах и упреках нет ни капли правды. В этом случае лучше позволить любимому человеку осознать свою неправоту, но ни в коем случае не нужно продолжать ссору.