Все рубрики раздела
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн
Медик отметил, что глинтвейн может употребляться как “лекарство” для того, чтобы согреться.
Но эксперт предостерег: в употреблении такого лекарства должна соблюдаться очень строгая мера, – передает Телеграф.
Глинтвейн – это горячий напиток, приготовляемый из красного либо белого вина с добавлением пряностей, сахара, меда, фруктов, ягод и соков. Медик напомнил о правилах употребления глинтвейна с целью согревания.
“Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт в большом количестве”, – отметил он.
По словам нарколога, всегда следует помнить о том, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к “алкогольному удару по голове”. Также глинтвейн несовместим с другими видами спиртного, что связано с разной переносимостью алкоголя у людей. Как пояснил специалист, “у некоторых переработка алкоголя организмом занимает три дня, у некоторых – до трех недель”.
Сколько градусов в глинтвейне? Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.
Почему глинтвейн можно считать лекарством? Умеренное употребление активизирует кровообращение. Содержащиеся в напитке полезные вещества убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей. Добавляемые в глинтвейн специи также обладают целебными свойствами: корица и имбирь способствуют понижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое воздействие, кардамон повышает тонус организма.
Кому нельзя пить глинтвейн? Людям с повышенной кислотностью и пониженной сердечно-сосудистой проходимостью, беременным женщинам, а также страдающим алкогольной зависимостью.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, лекарство, вред, медицина, глинтвейн
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств
- Рецептурная революция отменяется!
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок
- Медики назвали самые опасные моющие средства
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки12:00
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"10:31
- Пушилин рассказал, когда решит проблему с очередями на КПВВ10:20
- Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ взят в плен10:10
- В Мариуполе пенсионер получил огнестрельное ранение10:02
- На Луганщине может появиться общежитие для переселенцев09:48
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение08:47
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- В военчасти произошел взрыв: первые детали чрезвычайного происшествия12:15
- В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки12:00
- Оккупанты оградили Крым забором11:45
- Предновогодняя погода: синоптики рассказали об обильных осадках11:31
- В Украине названы три ключевые даты повышения пенсий11:15
- Uklon полностью отказывается от автомобилей Lanos11:00
- Украинская современная опера IYOV вошла в десятку лучших в мире10:45
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"10:31
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата