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Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос
Медики рассказали о пользе имбиря для женщин.
Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.
Врачи рассказали, какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Борется с лишними килограммами
Имбирь способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.
Для кожи
Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Несколько капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что людям с чувствительной кожей нужно проявить осторожность: данный компонент может вызвать жжение.
Для волос
Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или 3 капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами, как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, выпадение волос, специя
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- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
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