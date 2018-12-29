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35 мудрых итальянских высказываний
Свои пословицы и поговорки, мудрые притчи и поучительные истории есть у каждого народа. Они передаются из уст в уста, из поколения в поколение.
Италия — это не только родина гениев эпохи Возрождения, но и страна с очень колоритным народом. Эмоциональные, жизнерадостные, любители красивых женщин и хорошего вина, итальянцы определенно знают толк в том, как нужно жить.
1. Есть два способа спорить с женщиной. Ни один не работает.
2. Лучше прожить день львом, чем сто лет овцой.
3. Гости что рыба: через три дня воняют.
4. Жизнь — как новогодняя елка: всегда найдется тот, кто разобьет шары.
5. Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам справлюсь.
6. Кто знает себя, знает весь мир.
7. Недостаточно просто иметь деньги, надо еще уметь их тратить.
8. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.
9. Не суди о людях по тому, что о них говорят.
10. Вино и дружба, если не старые, не стоят и гроша.
11. Если врешь, будь краток.
12. Время от времени терпи дураков — можешь узнать что-то стоящее. Но никогда не спорь с ними.
13. Враг опасен, когда кажется побежденным.
14. Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку.
15. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.
16. Красота без доброты подобна выдохшемуся вину.
17. Родившийся ослом не умрет лошадью.
18. Нет хуже работы, чем делать и переделывать.
19. Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри.
20. Никто не хочет быть одиноким даже в раю.
21. Все от Бога — за исключением женщины.
22. Любовь, огонь и кашель от людей не скроешь.
23. В любовной войне побеждает тот, кто уходит.
24. Неспешная старость — залог долголетия.
25. Только ваш настоящий друг скажет вам, что ваше лицо в грязи.
26. Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя.
27. Мир принадлежит терпеливым.
28. Надежда хороша на завтрак, но дурна на ужин.
29. Не пробуй глубину реки двумя ногами.
30. В странах, куда придешь, поступай по обычаям, которые найдешь.
31. Hет мира в курятнике, где петух молчит, а курица кричит.
32. Чужой совет прими или отвергни, но никогда не отступай от своего.
33. Бог любит разговаривать с теми, кто молчит.
34. Человека больше меняют годы, чем книги.
35. Что предназначено тебе, не возьмет никто.
Источник : https://mirkrasoty.life
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