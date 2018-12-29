35 мудрых итальянских высказываний

29.12.2018 08:30

Свои пословицы и поговорки, мудрые притчи и поучительные истории есть у каждого народа. Они передаются из уст в уста, из поколения в поколение.

Италия — это не только родина гениев эпохи Возрождения, но и страна с очень колоритным народом. Эмоциональные, жизнерадостные, любители красивых женщин и хорошего вина, итальянцы определенно знают толк в том, как нужно жить.

1. Есть два способа спорить с женщиной. Ни один не работает.

2. Лучше прожить день львом, чем сто лет овцой.

3. Гости что рыба: через три дня воняют.

4. Жизнь — как новогодняя елка: всегда найдется тот, кто разобьет шары.

5. Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам справлюсь.

6. Кто знает себя, знает весь мир.

7. Недостаточно просто иметь деньги, надо еще уметь их тратить.

8. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.

9. Не суди о людях по тому, что о них говорят.

10. Вино и дружба, если не старые, не стоят и гроша.

11. Если врешь, будь краток.

12. Время от времени терпи дураков — можешь узнать что-то стоящее. Но никогда не спорь с ними.

13. Враг опасен, когда кажется побежденным.

14. Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку.

15. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.

16. Красота без доброты подобна выдохшемуся вину.

17. Родившийся ослом не умрет лошадью.

18. Нет хуже работы, чем делать и переделывать.

19. Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри.

20. Никто не хочет быть одиноким даже в раю.

21. Все от Бога — за исключением женщины.

22. Любовь, огонь и кашель от людей не скроешь.

23. В любовной войне побеждает тот, кто уходит.

24. Неспешная старость — залог долголетия.

25. Только ваш настоящий друг скажет вам, что ваше лицо в грязи.

26. Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя.

27. Мир принадлежит терпеливым.

28. Надежда хороша на завтрак, но дурна на ужин.

29. Не пробуй глубину реки двумя ногами.

30. В странах, куда придешь, поступай по обычаям, которые найдешь.

31. Hет мира в курятнике, где петух молчит, а курица кричит.

32. Чужой совет прими или отвергни, но никогда не отступай от своего.

33. Бог любит разговаривать с теми, кто молчит.

34. Человека больше меняют годы, чем книги.

35. Что предназначено тебе, не возьмет никто.

Источник : https://mirkrasoty.life