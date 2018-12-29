Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников

29.12.2018 22:00

В сети появилась информация относительно того, как правильно употреблять алкоголь, чтобы хорошо чувствовать себя во время и после новогоднего застолья. Так пишет replyua.net, ссылаясь на fakty.com.ua.



Первым делом, можно прибегнуть к помощи медикаментозных средств. К сожалению, современная фармакология пока не знает лекарств от опьянения. Однако некоторые люди, в процессе «экспериментов», пришли к выводу, что пить и не пьянеть помогают средства, предназначенные для нейтрализации боли в желудке. Речь идёт, к примеру, о Мезиме, а также Фестале. Также на помощь может прийти аспирин. Считается, что он препятствует быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Кроме того, рекомендуется за несколько часов до праздничного застолья употребить препарат, который насытит организм витаминами группы В. Именно они активно участвуют в процессе выработки фермента, отвечающего за выведение алкоголя из организма человека. После это начните «тренировать» организм. Выпейте пятьдесят грамм водки или сто грамм вина. В общем, необходимо употребить маленькую дозу того алкогольного напитка, который вы планируете пить на протяжении всего вечера.



За полчаса до застолья нужно выпить чашку крепкого чая на основе мяты или кофе с одной ложкой сахара. Это поможет наладить процесс контроля степени своего опьянения. Непосредственно во время праздника нужно хорошо питаться. Также не нужно смешивать алкоголь и запивать его газированными напитками. Если же вам важно и вовсе оставаться трезвым, лучше откажитесь от пагубной привычки веселится лишь после нескольких стопок крепкого алкоголя.