Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты

31.12.2018 21:00

Встречать Новый год 2019 нужно правильно, ведь это праздник, который задает настрой на целый год. Узнайте, каких правил нужно придерживаться и что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы год был удачным.

Вот несколько табу, которых нужно придерживаться, чтобы наступающий 2019 год не принес проблемы. Эти ограничения простые, но начинают действовать за несколько дней до новогодней ночи. Так что запоминайте, что нельзя делать на Новый год.

Считается, что запреты действуют в течение недели до 1 января и еще неделю после. А теперь конкретнее обо всех новогодних приметах и традициях.

В течение недели до 1 января лучше не надевать новую одежду и аксессуары, не пользоваться новыми гребнями для волос. Обновки наденьте лучше на празднование Нового года.

Несколько дней перед Новым годом не пришивайте пуговицы к одежде. В противном случае потащите за собой старые проблемы из уходящего года в наступающий. Также лучше не ремонтировать обувь в это время.

Неделя перед Новым годом – это время, когда запрещается брать в долг. Хотя и входить в новый год с пустым кошельком – тоже плохая примета. Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы отложить нужную сумму на празднование.

Запрет на одалживание денег действует до самого окончания новогодних праздников – 19 января.

Еще одно ограничение из списка, что нельзя делать на Новый год, – это покупка разной мелочи, бытовых предметов. Перед Новым годом лучше или покупать подарки близким или делать крупные покупки.

Заранее подумайте, с кем вы будете встречать Новый год. Считается плохой приметой, если празднование происходит исключительно в женской компании. Если так случилось, то зайдите к соседям или выйдите на улицу, чтобы поздравить и представителей мужского пола.

И главное табу касается желания, которое традиционно загадывается в новогоднюю полночь. Когда будете придумывать желание, постарайтесь сформулировать его так, чтобы в нем не было отрицательной частицы «не». Составляйте фразу в форме утверджения.

В первый день нового года, 1 января, не торопитесь наводить порядок после праздничной ночи. В этот день нельзя заниматься уборкой, стиркой, даже выносить мусор.

И конечно, в первый день наступившего года воздержитесь от ссор, ругани, скандалов, обид, выяснения отношений.

Источник: https://from-ua.com