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Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось
Загадывание желаний — это ритуал, который нужно проводить в соответствии с важными правилами. Чтобы ваша мечта исполнилась, узнайте, как правильно загадать желание на Новый 2019 год.
Считается, что если загадать желание на Новый год, то вскоре оно исполнится, хотя люди, чьи заветные мечты так и не сбылись, придерживаются другой точки зрения. Проблема в том, что зачастую мы совершаем ошибки, когда формулируем свое желание, или же просто недостаточно верим в новогодние чудеса. Чтобы ваше желание исполнилось уже в 2019 году, соблюдайте рекомендации экспертов сайта dailyhoro.ru.
Не загадывайте сразу несколько желаний. Несмотря на то, что покровительница 2019 года Желтая Земляная Свинья — добродушное и отзывчивое животное, не стоит чрезмерно пользоваться добротой талисмана. Необходимо хорошо подумать на своей заветной мечтой, так как загадывать больше одного желания не рекомендуется. Если же вы решите озвучить сразу несколько желаний, есть вероятность, что не сбудется ни одно из них.
Загадывайте реалистичное желание. Новый год — время чудес. Многим кажется, что в это время может исполниться любое желание. Однако если вы пожелаете получить сверхспособности или баснословно разбогатеть за один день, мечта вряд ли осуществится. Важно, чтобы вы сами смогли поверить в то, что ваша мечта сбудется, и для этого она должна быть реалистичной.
Ваше желание не должно относиться к другим людям. Например, безответно влюбленные люди совершают ошибку, когда желают пробудить чувства возлюбленного. Просить Вселенную о том, чтобы человек полюбил вас, бессмысленно. Ваша мечта должна касаться только вас и ни в коем случае не затрагивать желания и волю других людей. Если же вы хотите встретить вторую половинку — пусть ваше желание прозвучит именно таким образом.
Поработайте над формулировкой желания. Вселенная способна помочь в осуществлении ваших желаний, но только в том случае, если они понятны. В первую очередь необходимо добавить конкретики в ваше желание. В этом случае вы сможете получить именно то, о чем просите. Если в вашем желании будет использована частица «не», Вселенная воспримет это как отрицание, поэтому такое желание не исполнится.
Загадайте желание. Теперь, когда вы определились со своим желанием, необходимо просто рассказать о нем Вселенной. Для этого люди используют самые разные способы. Некоторые предпочитают записывать желание на бумаге, сжигать, а затем размешивать пепел в бокале с шампанским и выпивать напиток под бой курантов. Также можно выйти на улицу и просто озвучить свое желание, либо сделать это возле новогодней елки. Любой способ, выбранный вами, будет эффективен.
Источник: dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, свинья, желание, Новый год
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