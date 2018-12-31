Медики назвали сладость, укрепляющую сердце

31.12.2018 15:48

Вино и шоколад продлевают жизнь, утверждают эксперты.



Вино и шоколад помогут нам прожить дольше.



К такому радостному выводу пришли польские исследователи из Университета Варшавы, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Если вы желаете прожить подольше, то не отказывайте себе в удовольствии выпить вина и поесть шоколада. Исследование показало, что люди, которые придерживаются противовоспалительной диеты из фруктов, овощей, чая, кофе и небольших объемов вина и шоколада, на 18% реже уходят из жизни раньше времени. Польские исследователи наблюдали за вкусовыми предпочтениями 68 000 шведских мужчин и женщин на протяжении 16 лет. Установлено, в частности, что поклонники данного типа питания на 13% реже умирают от рака и на 20% реже от сердечно-сосудистых болезней.



Удивительно, что даже курильщики, которые придерживались этой диеты, снижали риск преждевременной смерти, по сравнению с теми любителями табака, которые налегали на не очень правильную пищу. Исследователи подчеркивают, что даже частичное употребление продуктов, снижающих уровень воспалений в организме, приносит изрядные преимущества для здоровья.



Воспалительные процессы считаются причиной самых разных болезней, включая опухоли, старческое слабоумие, а также различные сердечно-сосудистые недомогания. Ранее другая группа ученых выяснила, что употребление трех кусочков шоколада ежемесячно снижает риск сердечной недостаточности на целых 13%. Что же касается алкоголя, то здесь всё упирается в количество. Американские ученые рекомендуют употреблять не более одного бокала вина в день для того, чтобы сердце сохраняло свое здоровье.