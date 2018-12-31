Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток

31.12.2018 22:12

Пять научных рецептов борьбы с похмельем.



Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем.



А эти 5 рецептов были подтверждены научными исследованиями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.



Яйца. Они содержат цистеин, который помогает преодолеть симптомы похмелья. Алкоголь расщепляется в компонент под названием ацетальдегид и увеличивает свой уровень в крови, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и др. А цистеин способствует расщеплению именно этого «вредного» компонента.



Вода. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Сам по себе этиловый спирт является диуретиком, через который мы чаще посещаем туалет, выводя из организма больше воды. Итак, если мы возместим ее отсутствие, то симптомы похмелья снизятся.



Кокосовая вода. Как уже было сказано выше, алкогольные напитки приводят к выводу жидкости из тела. Кокосовая вода также эффективно позволяет восстановить эту потерю, а кроме того, она содержит необходимые электролиты вроде калия и натрия.



Имбирь. Во время похмелья мы сталкиваемся с сильной тошнотой и расстройством желудка. Имбирь позволяет предотвратить или лечить эти симптомы. Он содержит магний, цинк и хром, которые обеспечивают нормальную циркуляцию крови и улучшает работу иммунной системы.



Контрастный душ. Контрастный душ обладает омолаживающим энергию, он стимулирует кровообращение, позволяя организму быстрее избавиться от токсинов.