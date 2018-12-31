Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось11:00
Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь
31.12.2018 20:48
Ночное употребление алкоголя является очень вредным удовольствием для здоровья, тем более, когда оно еще и сочетается с употреблением тяжелой пищи, что обычно происходит в новогоднюю ночь. Об этом заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.
По его словам, самым правильным выбором в новогоднюю ночь станет белое сухое вино. Он уточнил, что употребление сладкого алкоголя хуже всего сказывается на здоровье, поскольку увеличивает нагрузку на печень. Также, он уточнил, что алкоголь в сочетании с сахаром хуже перерабатывается организмом и его воздействие на органы и ткани оказывается более продолжительным. Брюн добавил:
«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, здоровье, напитки, новый год, медицина
Читайте также:
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР" 19:20
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной18:00
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков 10:20
- Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин08:45
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения08:31
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- ЦИК требует у кандидатов на пост Президента Украины декларации о доходах21:17
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Январь надо пережить: Астролог назвал самые кризисные месяцы 2019 года20:30
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Санкции с России не снимут даже после освобождения Крыма и Донбасса: посол США назвала неожиданное условие 20:03
- Украина усиливает группировку на Азове в ответ на агрессию России, - адмирал19:40
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР" 19:20
- Киевстар "обрадовал" своих абонентов мощным ударом19:07
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось11:00
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе