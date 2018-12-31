Врачи подсказали, как подготовить организм к новогоднему застолью

31.12.2018 10:34

Врачи не советуют голодать.



Перед празднованием Нового года нужно обязательно поужинать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.



“Перед празднованием Нового года последний раз нужно покушать за 3-4 часа до 24.00. Иначе может быть беда: у половины населения - скрытый хронический панкреатит. Они о нем не знают и могут узнать во время празднования Нового года, если неправильно начнут новогоднее застолье”, - сказал сообщил врач-фитотерапевт, диетолог, автор книг по вопросам здорового образа жизни Борис Скачко.



Он подчеркнул, что на протяжении всего дня - 31 декабря - ни в коем случае нельзя голодать.



“Нагуливать” аппетит, голодая, перед ночным застольем не стоит. Если застолье предполагается начать в 23.00, то в 19.00 обязательно нужен перекус. Не нужно садиться голодным за стол, потому что это очень вредит поджелудочной и желчному пузырю”, - сказал Скачко. Врач рекомендует в течении дня 31 декабря есть плотную пищу.



“Ешьте мясо, рыбу, гарнир, овощное рагу или винегрет. От супа лучше отказаться, он займет много места в желудке. За новогодней трапезой первым нужно брать кусок рыбы и птицы, любого другого мяса в любой обработке. Именно это должно первым попасть в желудок. И только после этого нужно употреблять алкогольные напитки. Ни в коем случае не наоборот”, - сказал Скачко.



Он подчеркнул, что мясо, которое долго переваривается в желудке, предупреждает переедание.



“Когда в желудке - кусок мяса, вырабатывается много желудочного сока, который занимает много места. Соответственно человек не будет переедать... Начните обязательно с теплой еды. Очень плохо начинать застолье с салатов - они не удерживают алкоголь на себе, как следствие - удар по печени. И салаты, и алкоголь очень активно стимулируют работу желудка и поджелудочной. Слишком сильная стимуляция может вызвать проявление хронического панкреатита. Также они способствуют быстрому набору лишнего веса”, - сказал Скачко.