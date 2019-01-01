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Астролог предупреждает: 2019 год – год травм
В 2019 году нужно уделять особое внимание своему здоровью, т.к. наступает травмоопасный период. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на этом в ходе пресс-конференции в Киеве акцентировала биоэнергетик, нумеролог Людмила Жукова.
«Из всех лет, которые я рассчитывала, именно 2019 год – это год травм. Поскольку Желтая Свинка очень заботливая, поэтому каждый должен заботиться о своем здоровье. Поэтому я хочу всех предостеречь – будьте очень осторожны в отношении походов в горы, плаванья – следите за тем, чтобы не отплывать далеко от берега. Потому что в 2019 году по всем расчетам, это я как нумеролог и биоэнергетик говорю, нужно беречь свое здоровье», – сказала нумеролог.
«Поэтому я всем советую следить – куда вы идете, с чем вы идете, и с кем вы идете», – резюмировала Людмила Жукова.
Теги: Донбасс, новый год, астролог, предупреждение
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