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На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года
В начале каждого года мы надеемся, что в нашей жизни появятся новые возможности для достижения успеха, планы будут реализованы, а заветные желания исполнятся. Несомненно, чтобы добиться желаемого, человеку необходимо прикладывать усилия со свой стороны, но и дополнительная помощь не будет лишней. Если вы хотите, чтобы в новом году работа приносила деньги и успех, а в семейной жизни царила гармония, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам воспользоваться эффективными заговорами.
Сильный заговор на богатство
Заговор на богатство поможет вам преодолеть финансовые трудности и обратить удачу на свою сторону. Когда наступят первые морозы, необходимо выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет, а затем произнести:
«Как зимой деревья силу накапливают, так и в кошельке моем деньги копиться будут. На деревце листья появятся, а в моем кошельке монет и купюр прибавится».
Для исполнения этого заговора потребуется некоторое время, но и результат будет значительным.
Эффективный заговор на успех
Используя заговор на успех, вы сможете добиться процветания, продвинуться по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства. Отправляясь на работу после новогодних праздников, не забудьте взять с собой мандариновую кожуру. Спрячьте ее на своем рабочем мечте и скажите:
«Мандариновое дерево плоды приносит, а моя работа достаток и успех приносить мне будет».
Как только кожура засохнет, закопайте ее в неприметном месте в снегу со словами:
«Отпускаю свои неудачи».
Если заговор подействовал, то его результат будет заметен уже в январе.
Действенный заговор на семейное счастье
При помощи данного заговора вы сможете укрепить семейные узы, оградить близких от зла и постороннего вмешательства и привлечь благополучие в свой дом. В любой день января зажгите в доме белую церковную свечу и пройдитесь с ней по дому со словами:
«Счастье в свой дом забираю и на замок запираю. Никто не сможет забрать у меня то, что принадлежит мне и моей семье. Никто не сможет навредить близким моим. Да будет так».
Оставьте свечу догорать. Повторяйте манипуляции три дня подряд.
Теги: Донбасс, богатство, счастье, заговор, Новый год
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