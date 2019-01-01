На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года

01.01.2019 16:29

В начале каждого года мы надеемся, что в нашей жизни появятся новые возможности для достижения успеха, планы будут реализованы, а заветные желания исполнятся. Несомненно, чтобы добиться желаемого, человеку необходимо прикладывать усилия со свой стороны, но и дополнительная помощь не будет лишней. Если вы хотите, чтобы в новом году работа приносила деньги и успех, а в семейной жизни царила гармония, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам воспользоваться эффективными заговорами.

Сильный заговор на богатство

Заговор на богатство поможет вам преодолеть финансовые трудности и обратить удачу на свою сторону. Когда наступят первые морозы, необходимо выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет, а затем произнести:

«Как зимой деревья силу накапливают, так и в кошельке моем деньги копиться будут. На деревце листья появятся, а в моем кошельке монет и купюр прибавится».

Для исполнения этого заговора потребуется некоторое время, но и результат будет значительным.

Эффективный заговор на успех

Используя заговор на успех, вы сможете добиться процветания, продвинуться по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства. Отправляясь на работу после новогодних праздников, не забудьте взять с собой мандариновую кожуру. Спрячьте ее на своем рабочем мечте и скажите:

«Мандариновое дерево плоды приносит, а моя работа достаток и успех приносить мне будет».

Как только кожура засохнет, закопайте ее в неприметном месте в снегу со словами:

«Отпускаю свои неудачи».

Если заговор подействовал, то его результат будет заметен уже в январе.

Действенный заговор на семейное счастье

При помощи данного заговора вы сможете укрепить семейные узы, оградить близких от зла и постороннего вмешательства и привлечь благополучие в свой дом. В любой день января зажгите в доме белую церковную свечу и пройдитесь с ней по дому со словами:

«Счастье в свой дом забираю и на замок запираю. Никто не сможет забрать у меня то, что принадлежит мне и моей семье. Никто не сможет навредить близким моим. Да будет так».

Оставьте свечу догорать. Повторяйте манипуляции три дня подряд.