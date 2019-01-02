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Прогонят нищету: древние денежные приметы
С древних времен украинцы верили в приметы, которые привлекают деньги в дом. Многие из них сейчас уже забыты и, возможно, именно из-за этого ты часто жалуешься на бедность. Передает Clutch.
Старинные денежные приметы
1. Не нужно выносить мусор после заката солнца, ведь вместе с ним ты выносишь достаток.
2. В доме должна быть специальная копилка, в которую каждый день нужно складывать по монете.
3. Не стоит никогда дарить или получать в подарок пустую тару. Чтобы в доме было изобилие в подарочные тарелки, кастрюли и вазы нужно положить конфетку.
4. Когда подаешь милостиню всегда проговаривай в голове: "Да богатеет рука дающего". Смотреть в глаза просящему нельзя.
5. Нельзя на обеденном столе на ночь оставлять лежать купюры и ножи. Пустые бутылки никогда нельзя ставить на стол.
6. Все отражающие поверхности в доме должны быть чистыми.
7. Нельзя свистеть в доме, это разрушает денежную энергию.
8. Когда отдаете из рук в руки долговые деньги, мысленно произнесите "Пусть у тебя всегда будут и у меня приумножаются"
9. Никогда не передавай ничего через порог, ведь он перерезает энергетику.
10. Нельзя стоять на пороге, так ты перекрываешь потом чистой энергии в дом.
11. Никогда не бери на сдачу грязные или порванные купюры, ведь у них грязная энергия.
12. Храни мелочь и банкноты отдельно, ведь монетки могут приуменьшить энергию крупных купюр.
13. Всегда нужно все деньги хранить только в темном месте, чистом и аккуратном.
14. Наличку в кошельке нужно пересчитывать 3 раза в день, крупные суммы — вечером каждой пятницы, весь свой капитал — дважды в месяц по четным числам и только на закате.
15. После получения денежных средств всю сумму нужно снимать со счета и оставлять для ночовки дома на подоконнике под иконой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы, нищета
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