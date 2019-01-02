Прогонят нищету: древние денежные приметы

02.01.2019 13:48

С древних времен украинцы верили в приметы, которые привлекают деньги в дом. Многие из них сейчас уже забыты и, возможно, именно из-за этого ты часто жалуешься на бедность. Передает Clutch.

Старинные денежные приметы

1. Не нужно выносить мусор после заката солнца, ведь вместе с ним ты выносишь достаток.

2. В доме должна быть специальная копилка, в которую каждый день нужно складывать по монете.

3. Не стоит никогда дарить или получать в подарок пустую тару. Чтобы в доме было изобилие в подарочные тарелки, кастрюли и вазы нужно положить конфетку.

4. Когда подаешь милостиню всегда проговаривай в голове: "Да богатеет рука дающего". Смотреть в глаза просящему нельзя.

5. Нельзя на обеденном столе на ночь оставлять лежать купюры и ножи. Пустые бутылки никогда нельзя ставить на стол.

6. Все отражающие поверхности в доме должны быть чистыми.

7. Нельзя свистеть в доме, это разрушает денежную энергию.

8. Когда отдаете из рук в руки долговые деньги, мысленно произнесите "Пусть у тебя всегда будут и у меня приумножаются"

9. Никогда не передавай ничего через порог, ведь он перерезает энергетику.

10. Нельзя стоять на пороге, так ты перекрываешь потом чистой энергии в дом.

11. Никогда не бери на сдачу грязные или порванные купюры, ведь у них грязная энергия.

12. Храни мелочь и банкноты отдельно, ведь монетки могут приуменьшить энергию крупных купюр.

13. Всегда нужно все деньги хранить только в темном месте, чистом и аккуратном.

14. Наличку в кошельке нужно пересчитывать 3 раза в день, крупные суммы — вечером каждой пятницы, весь свой капитал — дважды в месяц по четным числам и только на закате.

15. После получения денежных средств всю сумму нужно снимать со счета и оставлять для ночовки дома на подоконнике под иконой.

Источник: https://from-ua.com