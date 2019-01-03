Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО

03.01.2019 08:46

Разработка противокорабельной ракеты "Harpoon" ("Гарпун") велась фирмой "Макдонел Дуглас" с начала 1970-х гг. Проектно-конструкторские работы и летные испытания новой системы продолжались до лета 1978 года.

США готовятся вооружить Украину "Гарпунами", в результате чего флот Российской Федерации в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты, передает dialog.ua.

Попадание и затопление списанного авианосца ракетой "Гарпун" - видео

Противокорабельная ракета "Harpoon" производится в четырех основных вариантах - источник oruzhie.info RGМ-84 для надводных кораблей; UGM-84 для подводных лодок; AGM-84 для самолетов; RGM-84 для береговой обороны. Каждый из них имеет несколько моделей и модификаций. Модель RGM-84A считается базовой. Для различных зарубежных изданий характерны свои способы обозначения моделей и модификаций ракет "Гарпун". Например, могут равноправно применяться следующие варианты: RGM-84C1 или RGM-84 block 1C, RGM-84C block 1 и RGM 84C mod.1. На вооружение надводных кораблей первые ракеты "Harpoon" RGМ-84 начали поступать в 1976 г. Авиационные ракеты АGМ-84 первыми получили патрульные самолеты Р-ЗС "Орион" в 1978 г. К середине 1990 г. в ВМС США ракетами "Harpoon" было оснащено более 210 надводных кораблей основных классов (линкоры, крейсера, эсминцы, фрегаты), около 65 % атомных подводных лодок, свыше 800 самолетов (Р-ЗС "Орион", А-6 "Интрудер", А-7 "Корсар", F/А-18"Хорнет", S-3 "Викинг"). Кроме того, в составе ВВС США две эскадрильи бомбардировщиков В-52С переоборудованы под носители противокорабельных ракет.

Состав

Ракета "Гарпун" построена по нормальной аэродинамической схеме, имеет модульную конструкцию и унифицированный корпус, складывающиеся крестообразное крыло и четыре руля. Крыло трапециевидное с большой стреловидностью по передней кромке, его складывающиеся консоли крепятся к корпусу топливного бака. Пуск ПКР "Harpoon" оператор может осуществлять по пеленгу и дальности либо только по пеленгу на цель (если дальность неизвестна). В первом случае включение ГСН ракеты производится в момент, назначенный оператором перед пуском, в непосредственной близости от цели, что позволяет уменьшить вероятность обнаружения ПКР и время для возможного создания помех, В этом случае для поиска цели можно использовать малый, средний или большой сектор сканирования радиолокационной ГСН, Первый применяется при стрельбе по группе целей на малой дальности, однако в данном случае с увеличением дистанции эффективность действия ГСН снижается. При стрельбе на максимальную дальность применяется большой сектор сканирования. Для повышения эффективности стрельбы при поиске цели могут задействоваться несколько режимов сканирования, начиная с малого сектора. Если цель не обнаружена, то производится переход на больший сектор сканирования, и так головка самонаведения работает до того момента, пока не произойдет обнаружение и захват цели. ГСН не обладает селективными свойствами, поэтому ПКР поражает первую захваченную цель. При стрельбе по пеленгу ГСН включается на установленном расстоянии с таким расчетом, чтобы не поразить какой-либо другой корабль. Когда производится атака групповой цели, предусмотрено разновременное включение головок самонаведения разных ракет, что позволяет миновать одни корабли и атаковать другие. В составе системы наведения существует индикатор движущейся цели, что делает маловероятным наведение на облако пассивных помех. После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Ракеты первых модификаций (RGM-84A и другие) при подходе к цели совершали горку, захватывали цель и пикировали на нее под углом примерно 30°. ПКР последующих модификаций такой маневр не выполняют, поскольку он не заложен в полетную программу, а атакуют цель, снижаясь до сверхмалых высот (2-5 м). Еще в конце 70-х годов на смену базовой модели ПКР начали поступать ракеты RGM-84A1, отличающиеся более совершенной ГСН с повышенной помехозащищенностью. В течение трех лет ВМС Великобритании совместно с ВМС США финансировали работы по снижению высоты маршевого полета и изменению программного обеспечения, направленному на отказ от выполнения горки перед атакой цели. Начиная с 1982 года на вооружение стала поступать модификация ракеты (В1) с меньшей высотой полета на маршевом участке траектории. Последующая разработка ПКР (С1, 1984) имеет повышенную дальность стрельбы. Кроме того, у оператора появилась возможность перед пуском задать либо атаку цели на сверхмалых высотах (2-5 м), либо (при атаке малых кораблей) с выполнением малой горки (до 30 м). Выпускавшиеся ранее модели ракет "Harpoon" (А1 и В1) фирма доработала, преобразовав их в новую модификацию (С1). Поставки этих ракет продолжались до середины 80-х годов. С 1985 года появилась очередная модель ракеты "Гарпун" - RGM-84D. Первоначально она была создана для противокорабельного комплекса берегового базирования. Увеличение объема запоминающего устройства в 2 раза и усовершенствование программного обеспечения позволили ввести три опорные точки на траектории, в которых ПКР меняет направление полета, проходящего на малых высотах. Благодаря этому можно использовать ракету в закрытых акваториях и среди островов, скрывая истинное направление, с которого нанесен ракетный удар, что не только повышает скрытность носителей, но и обеспечивает проведение атаки на цель с разных направлений. На данной модели ПКР установлена более совершенная ГСН, имеющая более высокую помехозащищенность. Одновременно продолжались работы по созданию радиолокационной ГСН, использующей цифровые методы обработки сигналов, что способствует улучшению помехоустойчивости. Выпуск таких головок самонаведения начат в 1986 году. В моделях ПКР (С и D) используется горючее повышенной энергоемкости (JP-10 вместо JP-5). При переходе на новое горючее не потребовалось внесения существенных изменений в конструкцию маршевой двигательной установки. Дальность полета увеличилась примерно на 20% (до 150 км). В последующих модификациях ракет предполагается применять это горючее, а выпущенные ранее ПКР будут переводиться на него в ходе специальных регламентных работ на фирме. Развитие семейства ракет "Гарпун" шло и по пути улучшения программного обеспечения (модель D1). Такие ПКР поставлялись ВМС на экспорт. При создании варианта ракеты (D2) было решено увеличить топливный бак на 0,6 м, и дальность полета ПКР "Harpoon" RGM-84D2 возрастет почти в 2 раза (до 280 км). Дальность действия увеличивается и за счет меньшего удельного расхода топлива ТРД. Последней версией ракеты является AGM-84L блок-2, оснащенная боевой частью весом 224 кг. Она имеет диаметр 340 мм, длину - 4,6 м, дальность поражения целей - 130 км. Ведутся работы по усовершенствованию радиолокационной ГСН. Она должна обеспечить автоматическую классификацию цели по демаскирующим признакам с определением важнейшего корабля среди группы или соединения, возможность повторного наведения на надводную цель, если ПКР промахнулась на первом заходе. Вместе с тем применение радиолокационной ГСН накладывает некоторые ограничения на боевое использование ракет. Так, при уменьшении ЭПР цели снижается дальность ее обнаружения и захвата, радиоизлучение ГСН уменьшает скрытность внезапной ракетной атаки, снижается эффективность стрельбы по надводным кораблям (судам) в базах и портах, а также по наземным целям, наличие ошибки в целеуказании или выход цели из пределов зоны действия ГСН ракеты не позволяют осуществлять перенацеливание ПКР из-за ее полной автономности. В результате изучения опыта боевых действий командование ВМС США пришло к выводу о необходимости создания недорогой высокоточной телеуправляемой авиационной ракеты большой дальности действия с обычной боевой частью. Такая ракета (AGM-84E) разработана на основе ПКР "Гарпун" и совместима со всеми ее носителями, но предназначается главным образом для поражения кораблей в базах и портах и важных стационарных целей (заводов, электростанций, мостов). Эта модель отличается от предшествующих модулем головного отсека, в котором помещается аппаратура системы наведения. В ее состав входят тепловизионная головка самонаведения (от авиационной ракеты "Maverick" AGM-65f), подсистема передачи данных от управляемой авиационной бомбы "Уоллай" AGM-62A, одноканальный приемник спутниковой навигационной системы НАВСТАР с коррекцией инерциального блока наведения. Данные о местонахождении цели вводятся в ЭВМ ракеты перед ее пуском. Полет на маршевом участке траектории осуществляется по данным от инерциального блока наведения с коррекцией от СНС НАВСТАР, что обеспечивает высокую точность выхода в заданный район. Включение тепловизионной ГСН производится аналогично предшествующим моделям ПКР. При этом происходит автоматическое включение подсистемы передачи данных с изображением зоны обзора головки самонаведения. Эти данные транслируются на носитель, где на видеотерминале оператор выбирает цель или точку прицеливания. Сопровождение ракеты заканчивается -после передачи этих данных в систему самонаведения ракеты, а затем тепловизионная ГСН работает автономно, захватывает и сопровождает цель, обеспечивая ее поражение. Минимальная дальность стрельбы снижается за счет захвата цели еще до пуска ракеты. Существующая подсистема передачи данных (от УАБ "Уоллай") не отличается высокой помехоустойчивостью, поэтому специалисты ВВС США предполагают использовать аналогичную аппаратуру от управляемой авиабомбы AGM-130. Для проверки возможностей ракеты RGM-84E при пуске с надводных кораблей в начале текущего года проведены испытания. Палубный вертолет SH-60B системы ЛЭМПС МкЗ был оборудован видеотерминалом, обеспечивающим прием и обработку данных. Кроме того, изучается целесообразность применения вертолета в качестве ретранслятора данных о цели на надводный корабль, с которого производится запуск ракеты. Пусковые установки. Стрельбу ракетами "Гарпун" можно вести с различных пусковых установок. Для надводных кораблей и катеров была

создана специальная легкая ПУ контейнерного типа Мк141 (см. фото). Она представляет собой алюминиевую раму, на которой под углом 35° могут размещаться до четырех транспортно-пусковых контейнеров из стеклопластика, рассчитанных на 15 пусков. Контейнеры герметичны, в них поддерживается стабильная температура. При хранении в них ракеты не нуждаются в дополнительных работах по техобслуживанию и всегда готовы к боевому применению. Пуск ракеты "Harpoon" можно осуществлять также с пусковых установок Мк112 ("Asroc"), Мк11 и 13 ("Тартар"). При пуске из торпедного аппарата ПЛ ракета помещается в герметическую капсулу из стекловолокна и алюминиевого сплава. В ее хвостовой части размещены вертикальный киль и два складывающихся стабилизатора, обеспечивающих движение на подводном участке под углом около 45° к поверхности. После всплытия за счет положительной плавучести носовой обтекатель и хвостовой конус отстреливаются, и производится запуск стартового двигателя ракеты. Пуск ПКР с ПЛ может осуществляться с глубин около 60 м при любом состоянии моря. Типовой вариант загрузки американских ПЛА - до шести ракет "Harpoon", хотя их количество может варьироваться в зависимости от характера выполняемой задачи. На них применяются разные системы управления ракетной стрельбой (обычно Мк117, на некоторых лодках Мк113 мод. 10). Авиационный вариант ракеты "Гарпун" Авиационный вариант ракет "Гарпун" совместим с большинством боевых самолетов НАТО. Пуск может производиться на различных скоростях и высотах полета. После отделения от носителя обеспечивается стабилизация ракеты по крену и тангажу. Она снижается с углом пикирования около 33° до тех пор, пока не поступил сигнал от радиовысотомера о достижении заданной высоты. Затем автоматически запускается маршевый двигатель. При пуске ракет с самолетов Р-3 "Орион" и S-3 "Викинг", совершающих полеты на небольших высотах с малыми скоростями, запуск маршевого двигателя ПКР "Harpoon" осуществляется еще на пилоне. На самолетах используются специальные пусковые установки: AER065A1 (Р-3 "Орион"), MAU-9A/1 (S-3 "Викинг" и А-7Е "Корсар-2"), AERO-7А1 (А-6Е "Интрудер") и другие. Береговой вариант противокорабельного ракетного комплекса "Harpoon" размещается на четырех тягачах. На двух находятся легкие ПУ контейнерного типа, а на двух других - запасные контейнеры с ракетами и приборы управления. Для транспортно-пусковых установок могут быть использованы самые разные автомобили, что упрощает комплектование батарей ПКРК. При этом допускается широкое варьирование оборудованием для связи, управления, обнаружения, разведки и целеуказания. Приборы управления, находящиеся на носителе, согласно полученным данным о цели рассчитывают углы ориентации гироскопических приборов блока инерциального наведения и время включения ГСН. Кроме того, они обеспечивают подачу электропитания до момента активации батареи, вырабатывают боевой курс носителя, осуществляют предстартовую проверку и контроль, подают электрический сигнал для пуска ракеты. При создании подсистемы обеспечения запуска учитывалось, что комплекс может быть установлен на различных носителях, а приборы управления должны обеспечивать взаимодействие между новыми модификациями ПКР и существующим пусковым оборудованием. Для обеспечения целеуказания используются данные в аналоговой или цифровой форме, поступающие от воздушно-космических разведывательных систем, средств радиоразведки, РЛС, ГАС и других. Важная роль отводится вертолетам SH-60B, оснащенным обзорной РЛС и системой передачи данных. Они могут скрытно подлететь к цели на малой высоте и, совершив кратковременный набор высоты, произвести радиолокационное обнаружение. Аналогичные задачи способны выполнять беспилотные летательные аппараты, дирижабли и другие перспективные летательные аппараты. Пусковые установки ПКР "Гарпун". Фрегат F18 Sutherland Испытания и эксплуатация Эффективность ракет была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях. По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианесущего корабля (легкого авианосца) потребуется попадание в него пяти ПКР "Harpoon", для поражения крейсера - четырех, а эсминца - двух; одна ракета способна произвести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. В марте 1986 г. в заливе Сидра ракетами "Гарпун" были потоплены 2 ливийских ракетных катера. Так, 25 марта большой ливийский ракетный катер "Эйн Загут", патрулировавший побережье Ливии, был неожиданно обстрелян американским крейсером "Иорктаун" с дистанции всего 11 миль. Две ракеты "Harpoon" RGM-84 попали в катер, который через 15 минут затонул. Второй ливийский катер "Воход" был потоплен 24 марта ракетой "Harpoon" АGМ-84, запущенной с американского штурмовика "Интрудер" А-6. Ракета попала в надстройку катера водоизмещением 311 т. Надстройка была уничтожена, в ней погиб и командир катера. Двигатели катера остались в строю, но команда решила не тушить возникший пожар. Через час после ухода экипажа катер затонул. Еще через два года в Персидском заливе ракетами "Harpoon" были потоплены два иранских корабля. Фото запуска ракеты Гарпун с подводной лодки В ходе операции "Буря в пустыне" (17.01.1991-01.03.1991) ПКР "Гарпун" применялись против ВМС Ирака по данным бортовых средств носителей по наведению внешних источников. Дистанции применения ракет не превышали 40 км в связи с трудностями обнаружения малоразмерных целей бортовыми РЛС. Отмечались случаи, когда ракета не могла снизиться настолько, чтобы попасть борт низкобортной малоразмерной цели и попадала в легкую надстройку. При этом боевая часть ракеты взрывалась уже после пролета цели и эффективность огневого воздействия , таким образом, снижалась. В это же время выявленные боевые эпизоды, связанные с применением ПКР "Harpoon", свидетельствуют о том, что эффективность бортовой системы наведения ракеты на цель на конечном участке была исключительно высокой.