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Эта привычка может спровоцировать облысение
Пять проблем со здоровьем из-за хождения без шапки.
Хождение зимой на улице без шапки может повлечь за собой самые драматичные последствия для организма.
Врачи назвали несколько проблем со здоровьем, которые подстерегают тех, кто игнорирует теплые головные уборы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Проблема со здоровьем: отит. Сочетание холодного ветра и хождения без шапки может дать печальный результат - воспаление среднего и наружного уха, отит. В ушах могут возникать фурункулы, приводящие к сильной боли и нагноению.
Проблема со здоровьем: воспаление лицевого и затылочного нерва. Эти невриты, способные развиться из-за переохлаждения, - настоящие адовы муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может и не помочь, либо оказаться очень долгим.
Проблема со здоровьем: гайморит. Если после хождения без шапки вас настиг отит, берегитесь - инфекция может перейти и на другие органы головы в силу близкого расположения. Могут пострадать миндалины, и тогда разовьется ангина. Если возникнет воспаление придаточных пазух носа, могут появиться гайморит и фронтит.
Проблема со здоровьем: стенокардия. Переохлаждение головы может привести к спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы. Не ходите без шапки в холода!
Проблема со здоровьем: облысение. Переохлаждение головы плохо сказывается на состоянии сосудов, питающих луковицы волос. Как результат, питание волосяных фолликул нарушается, волосы становятся более тонкими и пористыми, начинают выпадать.
Теги: Донбасс, привычка, облысение, шапка
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