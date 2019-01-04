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Названы продукты, больше всего способствующие облысению

04.01.2019 09:02
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Названы продукты, больше всего способствующие облысению

Врачи-трихологи обнаружили взаимосвязь между употреблением определенных продуктов питания и потускнением волос с их дальнейшим выпадением.

Самым вредным продуктом, который приводит к выпадению волос, медики назвали пастеризованное молоко. Его употребление стимулирует выработку кожного сала в большом количестве, что в результате способствует потускнению и даже выпадению волос.

Также среди нежелательных продуктов названы некоторые породы рыб, например, тунец, скумбрия, морской окунь и рыба-меч. Их регулярное употребление вредно для организма, так как представители данных видов могут накапливать в себе ртуть, которая вредит организму человека. Для сохранения волос медики рекомендуют снизить количество употребления газированных напитков, попкорна и быстрых завтраков виде хлопьев и им подобных.

В список нежелательных попали продукты с содержанием витамина А и селена, также жареная и жирная пища. Для сохранения шевелюры ученые советуют не злоупотреблять данной едой.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, продукты, облысение
 
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