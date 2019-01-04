Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль

04.01.2019 18:15

На утро после вечера застолья за руль готовы сесть 26% женщин и 23% мужчин. А среди молодых водителей (18-24 года) эти цифры достигают шокирующих 45%.

В реальности, никто не может знать, через какое время ваш организм полностью выведет алкоголь. После обильных возлияний, а в нашей стране мало кто ограничивается “одним дринком”, перерыв между принятием спиртного и вождением автомобиля должна составлять хотя бы сутки.

Никогда не пейте алкоголь накануне, если завтра с утра вам следует сесть за руль. Тем более не расслабляйтесь даже слабым пивом во время вождения. Алкоголь и автомобиль – абсолютно несовместимые вещи.

К слову, водители смогут сесть за руль после употребления виски: «Абсолютно безопасно», фото. Стартап выпустил безалкогольный виски Arkay, который можно пить даже непосредственно перед тем, как сесть за руль.

Напиток называют абсолютно безвредным, отмечая, что по вкусу он не отличается от обычного.

Для автомобилистов предлагают бутылки небольшого объема – по 15 долларов, а для семьи объем побольше – по 40 долларов.

Также в сообщении сказано, что вкусовые качества виски позволяют смешивать его с содовой в традиционных пропорциях и получать аналогичный алкогольному варианту вкус.

К слову, алкоголь не является откровенно вредным продуктом, заявили ученые, но все зависит от качества и количества употребляемого алкоголя.

Люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики. К такому выводу пришли ученые, пишет Hyser.

«Мы не в коем случае не намекаем на то, что всем трезвенникам нужно срочно начать пить. С другой стороны, наше исследование показывает, что влияние алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом», — заявил Кен Мукамал из Гарвардского университета (США).

Источник: https://from-ua.com