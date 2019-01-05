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«Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах
Эмоциональное состояние человека напрямую зависит от его рациона питания. Как передает replyua.net, некоторые продукты серьезно ухудшают эмоциональное состояние и даже приводят к паническим атакам. Американские специалисты провели исследования и установили, что негативное влияние на психику оказывают спиртные напитки, кофеин и сладкие десерты.
«Употребление кофеина также связано с повышенным риском возникновения тревоги. Его потребление повышает уровень адреналина, норэпинефрина и кортизола в крови, что вызывает чувство нервозности у здоровых людей», - рассказали учёные. Кроме того, похожий эффект может произойти из-за чрезмерного употребления черного чая. Негативное воздействие на психику оказывают спиртные напитки и большинство десертов.
Ученые утверждают, что во время стрессов в рацион необходимо включать продукты, которые содержат большое количество полезных веществ для поднятия настроения. Речь идёт о кунжуте, тыквенных семечках, бананах, шпинате и рыбе. Также американские специалисты советуют регулярно употреблять практически все свежие овощи, соленые огурцы, фасоль и кефир. Эти продукты способны снизить уровень тревоги.
Теги: Донбасс, ученые, вред, продукты
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