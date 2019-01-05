Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей

05.01.2019 22:00

Отказ от этого продукта способен излечить акне за месяц.

Дерматологи и диетологи уже несколько лет обсуждают связь между появлением акне (угревой болезни) у взрослых и наличием в рационе молока.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.



Голливудский дерматолог Нигма Талиб, которой доверяют свои лица Кейт Босуорт и Оливия Манн, утверждает, что связь действительно есть.



Более того, она выпустила книгу, в которой условно разделила разную проблематику кожи на несколько типов : «молочное лицо», «глютеновое лицо», «винное лицо» и «сахарное лицо». Талиб уверена: убрав из рациона группу определенных продуктов (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить кожу до неузнаваемости, в лучшем понимании этого выражения, конечно же.



Действительно, исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, провоцируют появление прыщей на лице.



Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, поражают: 44% из 47000 девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи! В то же время, отказ от молока на месяц разительно меняет состояние их кожи - количество высыпаний сокращается вполовину.

В общем, пить или не пить - личный вопрос каждого, но одно стоит учитывать определенно: следить за реакцией своего организма на те или иные продукты нужно всегда! Мы никогда не знаем, какой гормон или консервант добавлен в безопасное для талии, но небезопасное для кожи обезжиренное латте.