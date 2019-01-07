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Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты
Заболевание важно диагностировать на ранних стадиях.
Вернуть зрение при катаракте можно только при помощи хирургического вмешательства, при этом исход операции во многом зависит от стадии развития заболевания. Чем раньше ты обнаружишь проблему. тем больше у тебя шансов на счастливый исход, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Самым надежным способом защиты от катаракты была и остается профилактика. Согласно ВОЗ, 80 процентов всех случаев нарушения зрения можно предотвратить, если вовремя заметить наметившуюся проблему и предпринять меры по ее предотвращению.
Для начала нужно по шагам оценить риск:
Шаг первый – оценить риск возраста
По данным ВОЗ, начиная от сорока лет 17% людей уже находится на грани начальной стадии катаракты. После 70 – 75 лет катаракта есть почти у 90% людей.
Шаг второй – наследственность.
Катаракта не является стопроцентно наследственным заболеванием, тем не менее, если кто-то из твоих ближайших родственников страдал таким недугом, нельзя исключать и этот фактор. В ряде случаев болезнь также может развиться под влиянием внешних факторов, например, из-за травмы, излучения, некоторых сопутствующих заболеваний.
Шаг третий – сравнить симптомы:
– Размытая картинка – вполне возможно, что это хрусталик мутнеет и перестает пропускать свет. В 48% случаев слепоты виновата именно катаракта.
– Потеря остроты зрения.
– Усиление близорукости или, наоборот, дальнозоркости – это может появляться при развитии помутнений в центральной части хрусталика.
– Изменение цветового восприятия.
– Изменение цвета зрачка (при развитии катаракты зрачок может приобрести сероватый или желтоватый оттенок).
– Повышенная или сниженная светочувствительность.
– Блики от фар, ламп и солнца, ухудшение ночного зрения.
Это только первые симптомы, которые должны насторожить, однако окончательный диагноз может поставить только врач.
К слову, на сегодняшний день появился альтернативный метод лечения катаракты – “выращивание“ хрусталика прямо внутри глаза. Во время тестов на животных ученые сначала удаляли им хрусталики в глазах, а потом восстанавливали их, стимулируя рост стволовых клеток и превращение их в новый хрусталик. В итоге у животных глаза восстанавливались в среднем через семь недель, при этом они обретали прежнее стопроцентное зрение.
Теги: Донбасс, здоровье, глаз, катаракта
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