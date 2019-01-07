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Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
Как только мы замечаем на чесноке ярко-зеленый побег мы просто выбрасываем его мусорную корзину. А вы когда-нибудь задумывались, что можете использовать проросший чеснок? Да, это правда — проросший чеснок на самом деле более лекарственный и питательный, чем обычная чесночная луковица, пишет funnyreps.
Удивительные преимущества чеснока.
Чеснок — целебный овощ, и в этом нет никаких сомнений. Он состоит из противовирусных, антибактериальных и противогрибковых свойств, которые делают его основным компонентом альтернативных методов лечения различных заболеваний.
Он в основном используется для снижения артериального давления, поддержания правильного уровня холестерина и предотвращения сердечных заболеваний. Он также полезен для борьбы с раком и повышения иммунной системы. Он используется как ключевой метод лечения неядовитых укусов змей и вирусных инфекций.
Лекарственные свойства чеснока обусловлены присутствием в нем активного соединения аллицина. Это помогает снизить уровень фактора некроза опухоли-α (TNF-α). Он также борется с высоким содержанием инсулина, триглицеридов, глюкозы и мочевой кислоты в крови. Он играет основную роль в улучшении чувствительности к инсулину у диабетиков.
Как прорастание улучшает чеснок.
Для многих ресторанов характерно, что они используют проросшие орехи, семена, зерна и бобовые, чтобы улучшить вкус блюд. Это правда, что проращивание улучшает текстуру и вкус некоторых ингредиентов. Кроме того, проращивание пищевых продуктов увеличивает активность антиоксидантов и фенольное содержание.
Чон-Санг Ким, доктор философии, объясняет, что, когда семена или зерна прорастают, они становятся очень восприимчиви к вирусам, бактериям и насекомым. Это заставляет их производить различные химические вещества, которые известны как фитоалексины. Эти химические вещества помогают пищевому продукту защищаться и предотвращать рост микроорганизмов.
Чон-Санг Ким изучил это явление с чесноком и обнаружил, что проросший чеснок в течение пяти дней имел более высокую антиоксидантную активность по сравнению с новым чесноком. Кроме того, он состоит из многих других полезных веществ.
Экстракты из проросшего чеснока протестировали и обнаружили, что они защищают клетки от различных видов повреждающих веществ. Таким образом, исследование показало, что прорастание является полезным способом улучшения антиоксидантных свойств чеснока.
Таким образом, проросший чеснок в супе может быть очень полезным для вашего здоровья. Вы все еще можете наслаждаться преимуществами свежего чеснока, и когда он прорастает, используйте эту деталь.
В следующий раз, если вы нашли проросший чеснок не выбрасывайте его. Используйте его и всегда оставайтесь здоровыми!
Теги: Донбасс, здоровье, чеснок, польза
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