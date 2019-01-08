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Популярная японская диета поможет резко похудеть
Японская диета – одна из самых популярных в мире. Но, к сожалению, на этой диете вы не сможете побаловать себя мисо-супом или калорийными роллами. Основу рациона составляют нежирные белки, овощи и минимум углеводов и соли. Зато результат вас наверняка порадует. В зависимости от исходного веса, на этой диете можно потерять 6-8 килограммов за две недели. Об этом сообщает Голос.
На время диеты придется исключить сахар, приправы и соль (иногда чуть-чуть подсаливайте, если вы без этого жить не можете). Соблюдайте точно по дням употребление всех продуктов, не меняя порядок. Исключением может быть только завтрак: черный кофе заменяется зеленым чаем без сахара. Откажитесь от фастфуда, мучного и сладкого за три недели до начала пути в сложную, но прекрасную жизнь без комплексов. Немаловажен и выход из диеты, не начинайте есть все подряд: жирное, жареное, сладкое. Тогда ваши старания будут оправданы результатом.
1-й день
Завтрак: черный кофе (без добавок, лучше молотый).
Обед: 2 яйца в крутую, салат из варёной капусты с растительным маслом, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 200 г рыбы в любом виде.
2-й день
Завтрак: черный кофе, хлебец.
Обед: 200 г жаренной или вареной рыбы, свежая капуста.
Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.
3-й день
Завтрак: черный кофе, хлебец или кусочек хлеба (лучше ржаного) из тостера.
Обед: кабачки (1-3), жаренные на растительном масле.
Ужин: два яйца вкрутую, салат из свежей капусты с растительным маслом, 150 г говядины.
4-й день
Завтрак: черный кофе.
Обед: два отваренных морковки с растительным маслом, немного твёрдого сыра (два кусочка).
Ужин: 250 г любых фруктов.
5-й день
Завтрак: сырая морковь с соком лимона.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 250 г любых фруктов.
6-й день
Завтрак: черный кофе.
Обед: 500 г вареной курицы, салат из свежей моркови и капусты.
Ужин: два яйца вкрутую, 200 г тертой сырой моркови с растительным маслом.
7-й день
Завтрак: зеленый чай.
Обед: 200 г отварной говядины, 200 г любых фруктов.
Ужин: отварные креветки или все ужины, кроме третьего дня.
8-й день
Завтрак: черный кофе.
Обед: 500 г отварной курицы, салат из свежей моркови и капусты.
Ужин: 200 г тертой сырой моркови с одной ст.л. растительного масла, два яйца вкрутую.
9-й день
Завтрак: две сырых морковки с соком лимона.
Обед: 350 г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 250 г любых фруктов.
10-й день
Завтрак: черный кофе.
Обед: два вареных морковки с растительным маслом, два кусочка твердого сыра.
Ужин: 250 г любых фруктов.
11-й день
Завтрак: черный кофе, хлебец.
Обед: кабачки (1-3), поджаренные на растительном масле.
Ужин: 200 г отварной говядины, салат из свежей капусты, два яйца вкрутую.
12-й день
Завтрак: черный кофе, хлебец.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, овощной салат.
Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.
13-й день
Завтрак: черный кофе.
Обед: два яйца вкрутую, стакан свежевыжатого томатного сока, салат из вареной капусты с растительным маслом.
Ужин: 200 г рыбы в любом виде.
14-й день
Завтрак: зеленый чай.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, свежая капуста.
Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира.
Теги: Донбасс, похудение, диета
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