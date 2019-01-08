Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение

08.01.2019 20:55

Специалисты рассказали о том, какие продукты ускоряют старение и плохо сказываются на внешности, пишет Хроника.инфо.

Попробуйте сократить их до минимума, - и сможете убедиться в результате.

Сахар. Попадая в организм, сахар связывается с белками - этот процесс называется гликации. У результате белки теряют функциональность, негативно влияет на клеточные структуры. Например, из гликации перестают нормально функционировать коллаген и эластин - белки, отвечающие за упругость кожи. Как следствие, появляются и углубляются морщины.

Трансжиры. Эти вещества «засоряют» артерии и кровеносные сосуды, нарушает транспортировку по ним питательных веществ и кислорода. Кожа при этом начинает выглядеть тусклой, рыхлой, дряблой. Самые богатые источники трансжиров - маргарин, чипсы, разный фастфуд, промышленная выпечка.

Соль. Из-за способности соли задерживать лишнюю жидкость в клетках, возникает отечность и нарушается метаболизм, что способствует появлению угрей. Вялость и серый цвет кожи - это тоже заслуга соли, которая в большом количестве присутствует в рационе.

Рафинированное масло. Данный продукт получается в результате химического процесса перегонки, который не только очищает масло от вредных примесей, но и не оставляет в ней ничего полезного, только растительный жир и искусственные добавки. Употребление рафинированных масел повышают уровень холестерина и выработки себума (кожного сала), что провоцирует высыпания и воспаления на коже, ее нездоровый цвет.

Алкоголь. Он обезвоживает и снижает количество антиоксидантов, наносит удар по печени. Как следствие, состояние кожи портится через окислительные процессы, она становится дряблой и землистой, склонной к образованию морщин.