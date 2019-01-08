Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя

08.01.2019 18:07

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) начат прием документов на оформление административной услуги «Подача заявления на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов». Об этом сообщают Донецкие новости.

Так, с перечнем документов, необходимых для оформления статуса, можно ознакомиться на сайте Центра – cnap.mariupolrada.gov.uа в разделе «Другие услуги».

Прием документов ведется по адресу:

Центр предоставления административных услуг, пр. Мира, 107;

Левобережный отдел регистрации места проживания физических лиц, пр. Победы, 16 (каб. №401, №403);

Порт-Сити, Запорожское Шоссе, 2, І этаж в ТЦ «Порт Сити».

Как сообщалось ранее, уже не менее 10 тысяч детей в Украине имеют статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся.