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Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит
Микрокредиты ежедневно выручают тысячи украинцев по всей территории нашей страны. Это просто, удобно и доступно каждому человеку, даже если у него плохая кредитная история и нет официального трудоустройства. Однако у микрокредитов есть один недостаток – высокая процентная ставка, начисляемая на тело кредита ежедневно. Так МФО страхуют свои риски, ведь они не требуют от клиентов ничего, кроме паспорта и ИНН.
1,5-2% – средняя процентная ставка среди микрокредитов. Однако компания Dinero считает, что микрокредиты должны быть доступнее, и потому предлагает в 4 раза более низкую процентную ставку, чем рыночная, – 0,49% в день. Но микрокредит от Dinero лучший не только по этой причине.
5 причин выбрать микрокредит Dinero
«Динеро» – микрокредитный онлайн-сервис, с помощью которого каждый украинец может получить кредит просто и удобно. Кредит от Dinero – это:
1. Выгодно. Оформляйте первый заем до 10000 гривен под 0%. Под этим нулем не скрываются 0,01% или 0,02%, нет никаких комиссий. Повторные займы до 15000 гривен выдаются под 0,49% в день – это без преувеличения самая низкая процентная ставка в Украине.
2. Удобно. Оформляйте заявку на кредит в любом удобном месте – дома, на работе, в транспорте. Это можно сделать на ноутбуке, смартфоне или планшете. Никуда идти не нужно – отправляйте заявку, а через 15 минут получайте решение и деньги на карту.
3. Доступно. Кредит может оформить любой человек в возрасте от 18 до 75 лет. Город прописки не имеет значения, наличие официального дохода, справки о несудимости не требуются.
4. Конфиденциально. Компания не звонит вашим родственникам или знакомым, чтобы проверить информацию. Вы можете оформить кредит – и никто об этом не узнает.
5. Безопасно. Вы можете не бояться оставлять персональные данные на сайте – здесь используются сертификаты шифрования данных, которые не позволят мошенникам перехватить важные сведения. В процессе добавления банковской карты используется верификация.
Что нужно, чтобы оформить микрокредит?
Зайдите на сайт Dinero.ua и внимательно познакомьтесь с условиями онлайн-кредитования. Вы можете выбрать сумму и срок вашего займа на кредитном калькуляторе – он сразу же подсчитает сумму с процентами и сообщит дату погашения. Нажмите на кнопку «Подать заявку», чтобы заполнить анкету. Просто следуйте инструкциям. Позвоните или напишите консультантам сервиса, если у вас есть какие-либо вопросы.
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
Теги: Донбасс, кредит, проценты, ставки
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- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО15:59
- В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта15:42
- В Макеевке ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах15:21
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
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- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
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- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
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