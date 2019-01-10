Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада

10.01.2019 11:12

Начинать новые отношения — не трудное дело, если влюбленность партнеров находится на высоком уровне. Она закрывает глаза на некоторые недостатки, часто списывая их в категорию временных явлений. Но когда влюбленность проходит, пары начинают решать, что делать с отношениями, которые обоих не устраивают — заканчивать или спасать. Для разных знаков Зодиака существуют собственные рекомендации и приемы в плане сохранения отношений.

Овен

Этому знаку следует не забывать, что его партнер нуждается во внимании не меньше, чем он сам. И это делать нужно, как можно чаще, иначе никакие другие действия не уберегут отношения от распада. А новые отношения не гарантируют той же участи.

Телец

Знакам нужно усвоить истину, что не только нужно расточаться в своей заботе, но и принимать ее от другого партнера. И только сообща со своей половинкой можно решить все проблемы любого плана. Идеальные отношения можно построить на условиях полного равенства, а не игры с самим собой.

Близнецы

Чтобы свои отношения возвести на новый уровень, нужно полностью искоренить обыденность. И это нужно сделать обоим партнерам. И всех этих действий станет достаточно для того, чтобы новые эмоции захлестнули их с головой. И в этом разработанном плане появится возможность взглянуть на своего партнера с другой стороны.

Рак

Двум партнерам нужно доверять друг другу и почаще открываться с откровенными речами. Их разговоры о том, что больше всего волнует каждого из них в отношениях, поможет им достигнуть стабильности и понять желание своего партнера. Но не стоит забывать о черте, в которой некоторые откровения могут быть недопустимы.

Лев

Как бы знаки не рисовали в своем воображении картины идеальных будней, а совместная жизнь мало напоминает яркий праздник. И обоим партнерам придется пройти и по скучным, и радостным моментам. Но даже если и закончить прежние отношения, и начать новые, то ничего от этого не изменится. Все начнется с самого начала.

Дева

Эти знаки для себя должны точно уяснить, что среди другого окружения никогда не найдутся такие перфекционистские личности, как они. А ко всем их недостаткам нет никому дела. Им нужно отбросить все колебания в вопросах своих комплексов и не примерять на себя роль неполноценного спутника жизни. И тогда все войдет в нужную колею.

Весы

Для знаков следует уяснить, что совместные отношения не располагают к тому, что нужно навсегда отказаться от личных интересов и своих установленных правил. Полное доверие — это хорошо, но в нем должен быть какой-то предел или хотя бы рубеж. И чем прочнее зона комфорта, тем трепетней отношения в партнеров.

Скорпион

Для этих представителей следует уяснить, что начало отношений не обозначает полный контроль жизни партнера. Нужно научиться доверять своему спутнику, и тогда появится шанс сохранить то, что только набирает силу. И из-за полного понимания ситуации знаки получают энергию.

Стрелец

Им нужно свой эгоизм задвинуть на задний план и подумать, что для партнера больше всего имеет значение и смысл. И не рекомендуется ставить свои интересы превыше своего спутника. И если пара придет к общему мнению, тогда есть шанс уберечь свои отношения от преждевременно распада. И очень важно с противоположной половинкой проводить больше времени.

Козерог

Знаку следует перестать манипулировать отношениями. Это, как правило, слабо работает, и они осознают прекрасно. Не нужно пользоваться чужой стратегией и выдавать ее за свою. Такие действия могут только усугубить отношения и привести их к краху. Возьмите на вооружение свою честность и открытость. И только такими качествами есть шанс проникнуться к доверию к партнеру.

Водолей

Улучшить ситуацию своих отношений поможет только правильно разработанная тактика самостоятельного выхода из своего укрытия. И научитесь уступать партнеру, ведь без этого не мыслим дальнейший прогноз совместного проживания. А просто так создайте располагающую обстановку.

Рыбы

Хаотичному знаку, наконец, нужно научиться брать на себя ответственность за собственные поступки и действия. И тогда в их отношениях наступит стабильность. Но есть одно условие — их партнер должен быть для них верным соратником и другом. Без этих составляющих скорый разрыв неизбежен.

Источник from-ua.