Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом

10.01.2019 22:27

Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызвать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос пока решается лично между пациентом и доктором. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам перед заседанием правительства, передает УНН.

"Нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой. Приказ написан так, что как вы имеете своего врача, вы подписали с ним декларацию, вы (в случае необходимости - ред.) можете обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться, или он приедет к вам или вы к нему поедете, или вы будете звонить в скорую", - отметила руководитель МОЗ.

По ее словам, в случае тяжелого течения болезни лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений.

При этом она добавила, что тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура - 39 по Цельсию, затрудненное дыхание, другие симптомы, которые беспокоят болезни.