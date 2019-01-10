СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?

10.01.2019 13:44

Прошло уже более 1000 лет со дня Крещения Руси. Однако за такой большой исторический период наш народ так и не сумел преодолеть полностью языческую ментальность и избавиться от определенных пагубных традиций.

Мало того, некоторая часть людей, причисляющая себя к верующим, умудряется связывать такие недобрые традиции с христианством, к которому они на самом деле не имеют ни малейшего отношения. И не только не имеют, но полностью противоречат постановлениям и запретам Бога, изложенным в Священном Писании.

"Забавное" занятие

Особенно сильно такие языческие тенденции становятся заметными накануне праздничного двухнедельного периода с Рождества до Крещения, который в народе называют Святками. Если подлинно верующие Православной Церкви стремятся это время проводить в молитвенной радости, посещая службы и совершая добрые дела, то люди нецерковные и суеверные используют эти дни для гуляний, сопровождающихся, как правило, пьянством и объедением. Нередко таким гуляниям (особенно в женских коллективах) сопутствуют всевозможные обычаи и забавы, среди которых встречается, например, и гадание на суженого, детей, судьбу. Но если одни относятся к гаданию как к невинному занятию и средству позабавиться, то другие, наоборот, движимые неудовлетворенностью своим положением в жизни, а также нездоровым любопытством и желанием узнать свое будущее, придают ему особое значение. Но оба эти отношения одинаково опасны для духовного здоровья человека, потому что подобные действия вольно или невольно делают его заложником определенных обстоятельств либо погружают в область магии и подталкивают ко встрече с демоническим миром.

Большой популяризации и интересу к всевозможным гаданиям, к сожалению, способствуют и нынешние СМИ. Экстрасенсы, знахари, мольфары в качестве экспертов народных традиций вещают с телеэкранов, разъясняя, как нужно правильно проводить подобные ритуалы, чтобы получить требуемый результат.

В древности гадания были неотъемлемой частью языческих мистерий. Жизнь непросвещенного Божественным светом язычника всецело подчинялась силам природы, которым нужно было либо покориться, либо найти способ заставить себе служить. Древний человек верил в то, что у каждого рожденного на земле есть своя, заранее уготованная ему неведомым провидением, судьба. С целью выведать наперед некоторые обстоятельства и события, а также с надеждой повлиять на свою участь язычники стали прибегать сначала к помощи жрецов, а затем и самостоятельно проводить определенные ритуалы.

Почему Бог так строго относится к этому?

Бог, зная склонность человека к подобного рода действиям, перед вступлением еврейского народа в языческие земли, дает заповедь, которая категорически запрещает любое гадание. «…Не ворожите и не гадайте» – сказано в Книге Левит (19:26). «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Втор. 18: 9–12).

Почему Бог так строго относится к этому? Вспомним, что история человечества началась с грехопадения, причиной которого и стало желание приподнять завесу тайны, сокрытой Творцом. Возникает закономерный вопрос: если Бог закрыл от человека то, что знать ему не полезно, то кто же тогда открывает эти знания? Ответ очевиден: это тот, кого Слово Божие называет «отцом лжи», т. е. дьявол. Во время гадания человек вступает в отношения с представителями мира тьмы и, вверяя себя им, тем самым отказывается от дарованной ему Богом свободы и своего права делать самостоятельный выбор. Часто бывает так, что человек, получив ответ во время гадания, невольно программирует себя на те или иные действия, живя иллюзиями и ожидая осуществления предсказанного. Но полбеды еще, если это предсказания с какими-то положительными прогнозами. А бывает так, что человек, получив предвестие о несчастье, опускает руки, перестает радоваться жизни, впадает в тяжкое уныние. У таких людей и дела не спорятся, и со здоровьем начинается разлад. Таким образом, они сами себя могут довести до несчастливого конца.

Вижу цель - не вижу припятствий

Мне вспоминается одна история, произошедшая со знакомой мне женщиной в молодости. Очень рано выйдя замуж, она также рано овдовела. Муж трагически погиб. Желая повторно устроить свою жизнь более удачно, она вместо того чтобы просить помощи Божьей, решила через гадание узнать имя мужчины, с которым бы могла вступить в брак. Вычитав в одной из книг (они в то время спешно продавались на раскладках), какое гадание нужно произвести, она во время Святок осуществила один из ритуалов. В результате оказалось, что имя будущего избранника – Сергей. И хотя рядом по соседству жил молодой человек, давно ее любивший и желавший создать с нею семью, женщина не обращала на него никакого внимания, потому что звали его Николай. Зато каждый появившийся на горизонте Сергей рассматривался как потенциальный муж. На одном таком Сергее она «зацепилась». Оказалось, что тот женат. Но и это препятствие было преодолено. Не стоит труда догадаться, что история хорошо не закончилась. Сергей ушел от жены, но и новой семьи не получилось. Вот так, по подсказке потусторонних сил эта женщина испортила жизнь не только себе, но и причинила страдание другим людям, оставив чужую семью без отца и мужа.

Духовная неразборчивость

Невзирая на библейские запреты, соборные постановления (Трул. 65; Анкир. 24; Лаод. 36) и даже государственные законодательные акты в царской России, в которой население считало себя поголовно православным, подобные занятия были сплошь и рядом распространены не только в простом народе, но и среди, казалось бы, достаточно образованной аристократии разного возраста.

Русская романтическая проза и поэзия первой половины XIX века изобилует большим количеством сюжетов, по которым можно составить целый каталог гаданий. Взять хотя бы поэму В. Жуковского «Светлана». Из нескольких четверостиший можно узнать, чем забавлялись в Крещенский вечерок девушки: здесь и забрасывание башмачка, и вскармливание зернами кур, и растапливание воска, высматривание суженого сквозь перстень и зеркало, и расстилание платка, и даже полка снега. Все ради того, чтобы узнать свой жребий. А в романе А. Пушкина «Евгений Онегин» поэт называет и причины, по которым народ придавался такому занятию: «ветреная младость» гадает, потому что ей «ничего не жаль», а старость, потому что живет ложными надеждами. Собственно, лживость, как точно подметил в свое время великий русский поэт, и является подлинной сущностью гаданий. Человек, занимающийся гаданиями, отказывается от промыслительного заступничества Божьего в своей жизни. Духовная неразборчивость и всеядность современников еще дополнительно подогревается и в некоторой степени навязывается нынешней политикой сохранения и распространения народных традиций и фольклора, среди которых оказались и святочные гадания. Самое странное, что гадания эти происходят в прекрасные и радостные дни, когда совершается таинственное и непостижимое Чудо – Рождение Богомладенца Христа, когда Бог становится близок к человеку как никогда. Люди же, занимающиеся гаданиями, ожидают своих «чудес».

В современных учебниках по народоведению можно прочитать, что Святки приходятся на период так называемого зимнего солнцеворота, когда, согласно верованиям язычников-славян, пересекалась граница времен и можно было легче проникнуть в таинственный закрытый мир. Там же написано, что с принятием христианства для отвращения народа от языческих ритуалов было произведено своеобразное сублимирование (замещение) традиций, в результате которого и возникло такое явление, как гадания на Святки. Однако любой православный верующий знает, что праздник Рождества Господа нашего Спасителя не имеет никакого отношения к языческим обычаям и не привязан ни к каким астрономическим явлениям, потому что сам дух христианства противен язычеству. Православная Церковь всегда призывала всех людей жить в такие дни полноценной духовной жизнью и соблюдать добрые традиции. Среди них, например, святочный обычай украинского народа посещать своих крестных родителей с рождественским ужином. Как замечательно разделить радость со своими крестными родителями, особенно, если это люди пожилые и им трудно дойти до храма или приготовить себе праздничную трапезу.

Всякие заигрывания с темными силами, как в такие дни, так и любые другие, не принесут душе никакой пользы, а наоборот – могут нанести непоправимый вред. Святой Василий Великий, увещевая христиан от подобного рода действий, писал: «Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу». А святитель Филарет, митрополит Московский говорил: «Помни бывшее, положись на Господа в будущем, употребляй во благо настоящее».

Источник Православная жизнь