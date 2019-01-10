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Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий
Наши предки на месте постройки будущего дома оставляли хлеб, воду и икону. Икону первой вносили в дом на новоселье и ставили в углу. Ее не вешали, а располагали на полочке. Считалось, что образ святых вешать на стену нельзя.
При иконе в помещении мужчина снимал головной убор, так он показывал свое уважение святым. Но еще говорили, что нахождение в головному уборе рядом с иконами - что говорила о его неуважении - способно навлечь беду и лишить рассудка.
Нельзя ругаться и плеваться около иконы, а тем более плевать в саму икону - это страшный грех и неуважение, за которое наказание высших сил неминуемо.
Первыми во время пожара выносили иконы. Наши предки верили, что если пройтись со спасенными иконами вокруг дома, то пожар может потухнуть сам. Кстати, раньше перед смертью первыми завещали иконы, а потом остальное имущество.
Нельзя иконы выбрасывать, жечь, ломать. Считается, что за такое отношение к образу святых человека сильно накажут высшие силы. Говорят, что если вы с почтением относитесь к иконам, то высшие силы будут помогать вам.
Как правильно приобретать икону?
Лучше покупать ее освященной в церкви. Но если так случилось, что вы не знаете: была ли она освящена или нет, тогда нужно дать ее батюшке. Он прочитает специальную молитву. До этого времени считается, что икона во время молитвы «не работает».
Икона в дар
Многие задаются вопросом можно ли дарить и принимать в дар иконы? Если вы это делаете с чистыми помыслами, то в этом нет ничего плохого. Отказаться от такого подарка стоит в двух случаях: когда человек не отнесется к нему с уважением и если он исповедует другую религию. Принимать в дар иконы тоже можно. Освященные в церкви они не несут никакой опасности.
Икона упала
Хотя церковь говорит, что падение иконы свидетельствует о ненадежном креплении, именно с этим событием связано много суеверий. Например, падение иконы Божией Матери сулила испытания семье. Если упала икона Николая Чудотворца, то это могло быть знаком надвигающихся болезней или проблем с деньгами. Если падала икона Семистрельная, то считалось, что в этот момент она защищала дом от зла, которое пыталось проникнуть. Также считалось, что, падая, икона "намекает" о том, что пора бы человеку обратить внимание на свои грехи - неправильные мысли и поступки - и начать новую жизнь. В любом случае, если икона упала, ее нужно поднять, поцеловать, прочитать "Отче наш" и поблагодарить за знамение.
Икона треснула
Если при падении или от жары икона трескалась, то считали, что это сулит большие беды и несчастья. Лучше сходить в церковь и подумать над праведностью вашей жизни.
Найти икону
Что делать, если вы нашли икону? В целом считается, что это добрый знак, так как этот образ святого ждал именно вас. Но многие опасаются брать иконы с улицы, потому что боятся негативной энергии прошлых владельцев. Через освященный предмет негатив не проходит. Но если вы не уверены, освящена икона или нет, тогда не берите ее голыми руками. Возьмите ее платком или перчаткой и отнесите в церковь. Но проходить мимо образа святых не желательно.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, приметы, несчастье, иконы
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