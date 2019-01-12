Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі

12.01.2019 09:56

Цього дня, 12 січня, відзначається День Анісії Зимової. У цей день прийнято ходити в гості. На столі обов'язково повинні бути свинячі тельбухи, гриби. У селах 12 січня було прийнято забивати свиней. Брали свинячу селезінку і печінку, на яких ворожили про те, якою буде зима. Якщо селезінка гладка, то взимку будуть сильні морози. Якщо селезінка до спинки була більш товстою, то морозів можна чекати тільки в кінці зими. Якщо печінка в центрі товста, то морози почнуться вже зовсім скоро, а якщо широка тільки з боку черевця, то морозні дні протримаються до самої весни, пише Depo.

Також на Анісію існує традиція варити свинячі шлунки. Якщо шлунок порожній, то весна настане нескоро.

Зазвичай день 12 січня видається дуже морозним. Кажуть: "Не проси у Анісії тепла, тому що холоди прийшли". Якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.

Знайти в цей день хустку, що лежить на дорозі - ознака того, що людину можуть вректи. Через це 12 січня також намагаються не приймати ніяких подарунків від чужих людей. А ще на Анісію не солять їжу, інакше можна накликати на себе біду.

Вважається, якщо стати ввечері на перехрестя і голосно вимовити ім'я хворої людини, то вона незабаром одужає.

Народні прикмети на 12 січня:

Якщо на Анісію йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів

Люди, які народилися в День Анісії, 12 січня, є дуже щасливими

Якщо піде сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим

На Анісію можна молитися про лікування шлункових хвороб

Вважалося, що існує небезпека зустрітися з нечистю

Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть

Якщо 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині

Якщо вдень ясно, то це прикмета до того, що скоро настане потепління

В'язати, прясти або шити на Анісію - до нещастя

Якщо на небі 12 січня не видно зірок, значить, погода зміниться.