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Как цвет волос влияет на привлекательность женщины

12.01.2019 18:38
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Как цвет волос влияет на привлекательность женщины

Психологи определили, какой цвет женских волос больше всего привлекает представителей сильной половины человечества. Так пишет replyua.net.
В частности, изучением данного факта занимались сотрудники Аугсбургского университета. Они провели исследование, участие в котором приняли 110 мужчин. Им показали фотографии женщин, которые имели волосы разных цвета и длины. Добровольцы должны были оценить привлекательность представительниц прекрасного пола и возможность создания с ними семьи. Также мужчины писали под каждой фотографией приблизительный возраст женщины. Как показали результаты исследования, представителям сильной половины человечества больше всего нравятся блондинки. Однако мужчины считают их несерьёзными. Поэтому для создания семьи чаще выбирают брюнеток.
Специалисты отметили, что цвет волос всегда был маркером для здоровья. Как известно, волосы человека с возрастом приобретают более тёмный оттенок. Следовательно, мужчины считают, что блондинки имеют больше шансов родить здоровое потомство. Также исследование показало, что для представителей сильной половины человечества наиболее привлекательной является средняя длина волос.



Теги: Донбасс, волосы, привлекательность, цвет, женщины
 
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